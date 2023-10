Márquez: "Aprieto en las curvas lentas y las rápidas, las paso. Y así, voy tirando"

Acostumbrado a los récords positivos, Marc Márquez va este año camino de superar su marca de caídas en una sola temporada (27 en 2017), al llegar a las 25 este viernes en Phillip Island, y cuando aún faltan cinco citas para echar el cierre a la temporada en Valencia.

Márquez se fue al suelo por la mañana en el FP1, y por la tarde volvió a caer en la curva 10, el mismo punto en ambas ocasiones, una curva lenta donde no pudo salvar una caída suave.

Sin buen feeling, Márquez trató de engancharse a la rueda de Jorge Martín en la práctica de la tarde para intentar pasar a la Q2, como hizo en las últimas carreras, pero esta vez no pudo seguir el ritmo del de Pramac y se quedó fuera.

Este sábado, el de Honda puede tener un día muy ajetreado, ya que si pasara a la Q2, cosa que ahora parece muy complicada, debería completar un entrenamiento, dos sesiones de clasificación y una carrera larga, ya que se ha cambiado el programa en Australia por el aviso de tormenta del domingo.

"El cambio de programa creo que es un acierto, porque de esta forma te evitas el problema que pueda haber el domingo. Al final, el formato tampoco cambia mucho", encajó el de Honda, que en la práctica de la tarde decidió monetar el colín limpio en su moto, sin las aletas tipo 'pokemon' (ni la cámara trasera, como se ve en el vídeo de abajo) que sí llevaba Alex Rins.

"El cambio puede afectar un poco a la elección de la goma trasera, porque tampoco sabemos exactamente cuándo caerá", el compuesto.

Sobre la jornada, Marc hizo una valoración muy en el estilo de la línea de los últimos tiempos.

"El global mío es positivo. Aprieto en las curvas lentas, y las rápidas, las paso. Y así, voy tirando. Me caigo en las lentas, pero eso es mucho más seguro. En las rápidas aún no me veo para ello", argumentó.

Mientras las Honda de Márquez (16º), Mir (18º) y Takaaki Nakagami (21º) se vieron muy retrasadas, una vez más Rins, con una moto estándar de LCR y volviendo de una lesión, parece que juega en otra liga, acabando 12º a menos de dos décimas del corte de la Q2.

"Está pilotando de una manera muy diferente, pero muy bien con esta Honda. Pero el nivel está bastante cerca. De momento no comparo mucho, esta tarde lo haré para entenderlo, pero el tiempo por vuelta es sólo una décima [más rápido]. He seguido a alguien, él ha seguido a otro, así que no es la manera de hacer el tiempo por vuelta. Pero en el ritmo de carrera, somos similares", explicó Márquez.

El de Cervera, que la próxima temporada correrá con una Ducati de Gresini, ya dijo tras caerse en Mandalika el domingo pasado, que "una menos"…

"No tengo demasiada confianza, y la caída tampoco ayudó en ese aspecto. Este es un circuito de curvas muy rápidas, y la confianza aquí juega un papel fundamental", zanjó el de Cervera.