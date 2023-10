El deseo de Pol Espargaró en el que puede ser su último GP de Australia

La de este fin de semana no es una cita fácil para Pol Espargaró. El Mundial de MotoGP afronta el último cuarto de la temporada 2023, empezando por el Gran Premio de Australia que se disputa en el circuito de Phillip Island. Y pueden ser los grandes premios de despedida de la categoría reina por parte del catalán.

Cabe recordar que, aunque tenía contrato para 2024, finalmente el piloto de Granollers no estará presente en la parrilla vistiendo los colores del GasGas. 'Polyccio' ha sido la desafortunada víctima del lío de pilotos de KTM. La casa austriaca tenía a cinco pilotos firmados, pero únicamente cuatro motos disponibles, las dos del equipo oficial y las dos de la escuadra de Hervé Poncharal.

Ante la negativa de Dorna de que los de Mattighofen tuvieran alguna moto extra, finalmente Brad Binder y Jack Miller se mantuvieron en la escudería referencia, mientras que en GasGas únicamente quedaba un asiento libre teniendo en cuenta la deseada subida de Pedro Acosta, presumiblemente como campeón de Moto2. Entre Augusto Fernández y Pol Espargaró, el elegido fue el primero tras una decisión de mutuo acuerdo con el #44.

Así las cosas, Espargaró, que en la próxima campaña realizará el papel de probador y de 'wild card', puede estar diciendo adiós a algunos lugares emblemáticos del Mundial, y es lo que puede estar sucediéndole con Phillip Island, uno de sus emplazamientos favoritos. Ante esa coyuntura, el piloto español tiene claro que su deseo es "disfrutar al máximo" el fin de semana, por lo que pueda ocurrir.

"Quiero disfrutarlo al máximo. Como ya he dicho, es uno de mis circuitos favoritos y quizás no vaya a competir aquí en una MotoGP jamás", explicó de forma tajante el barcelonés de 32 años en los micrófonos de DAZN.

Pol sabe que esta es una postura dura y no muy fácil de llevar mentalmente, pero no quiere dejarse vencer por las circunstancias y prefiere regresar a su hogar satisfecho: "Aunque me parezca duro, es una realidad. Así que quiero disfrutarlo al máximo, pasar este fin de semana sabiendo que lo he disfrutado, que me he ido a casa con una sonrisa, y bueno, el futuro dirá. Pero esto no me lo puede quitar nadie", finalizó.