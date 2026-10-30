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MotoGP GP de Malasia

Acosta: "Estoy contento por Viñales; yo voy algo más perdido"

Pedro Acosta celebró el buen nivel de Maverick Viñales este viernes en Sepang, a la vez que reconoció que él no está encontrando las mejores sensaciones con su KTM.

Oriol Puigdemont

Editado: 30 oct 2026, 9:10

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Las KTM han tenido un buen viernes en Sepang, aunque sorprendentemente quien no ha acabado convencido del todo ha sido el piloto referencia de la marca, Pedro Acosta. La casa de Mattighofen ha empezado con buen pie el Gran Premio de Malasia, cosa que se ha notado con claridad en la Práctica.

Así fue la jornada:

Generalmente, el 'Tiburón de Mazarrón' es el que siempre está delante con la RC16, independientemente de cómo estén sus compañeros de marca, que suelen estar bastante más atrás que él. En ese sentido, el español ha cumplido con lo que se esperaba de él en el arranque de la 19ª cita del curso, al ser el cuarto piloto más rápido del viernes en Sepang, con un tiempo de 1:57.380, que le ha dejado a 380 milésimas del mejor tiempo, logrado por Marc Márquez.

Pero lo llamativo de la Práctica se encuentra en el resto del pase a la Q2. Y es que Acosta no estará solo como única KTM: Enea Bastianini terminó séptimo, a 545 milésimas de la cabeza, y más sorprendente aún fue que Maverick Viñales terminara octavo, logrando por primera vez el pase directo a la segunda criba de la cronometrada en un durísimo curso 2026, acabando a solo dos milésimas de su compañero en Tech3.

Por eso, observando el nivel de los pilotos satélite, quizás Acosta esperara más de su viernes, en una de las pistas que le gustan. De hecho, el propio bicampeón del mundo reconoció que al término del día que no tenía las mejores sensaciones, aunque con todo se alegraba especialmente por la actuación de Viñales, quien hace una semana en Phillip Island estaba reconociendo que corría para mantener el sueldo, no porque se encontrara bien físicamente.

"Estoy contento por Maverick, porque estaba sufriendo y porque sus datos siempre son muy interesantes. Yo voy algo más perdido; las sensaciones no son las mejores", empezó diciendo Acosta a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Posteriormente, el #37 detalló sus problemas, y celebró que en esta ocasión tenga otros datos competitivos para compararlos con su telemetría: "Me cuesta entender por qué sufro tanto con la goma delantera, pero tenemos buenos datos de Maverick y de Enea, y eso nos debería permitir mejorar más rápido que en otros lados".

En cuanto a la fotografía general del fin de semana, Acosta señaló a Marc Márquez como el favorito y analizó la difícil coyuntura de Jorge Martín, que optó por no terminar la Práctica, aunque mantiene el 'apto' de los médicos: "Marc es el hombre a batir este fin de semana, y el problema es que Martín tiene que cerrar el margen con el que va primero; no con el quinto", cerró el murciano.

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