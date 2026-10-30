Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Malasia
Los Márquez asaltan Sepang; Martín, se toma un respiro
Los hermanos Marc y Alex Márquez, por este orden, dominaron la escena en el primer día de ensayos en Malasia, donde Jorge Martín apenas rodó, a la espera de comprobar si puede salir a pista el sábado.
Oriol Puigdemont
Editado: 30 oct 2026, 8:25
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Marc Márquez fue el más rápido este viernes en Sepang
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Sepang (Enviado Especial).- Marc Márquez quiere darle al Mundial la estocada definitiva en Sepang, para desplazarse a la siguiente carrera, independientemente de si es en Qatar o en Portugal, con un colchón de puntos que le deje encarado hacia la que sería su décima corona de campeón del mundo, la octava en la categoría de las motos pesadas.
Tras lograr el mejor registro en el entrenamiento matinal, el actual campeón también marcó la referencia en el segundo, ya por la tarde. Jorge Martín, su principal rival en la batalla por el título, ya las pasó canutas en su estreno en el trazado malayo, al terminar a 1,8 segundos del catalán. En la práctica, el de Aprilia salió a pista para dar tres giros, antes de que un susto le llevara a decidir dar la jornada por terminada, e irse a descansar para tratar de dar la machada el sábado. Así las cosas, esta será la primera vez que el madrileño tenga que pasar por la primera criba de la cronometrada desde el Gran Premio de la República Checa, y todavía no está nada claro que pueda seguir con las actividades del fin de semana.
Con Martín en la camilla, Marc lideró grupo con una décima de ventaja sobre Alex Márquez, su hermano, quien, a su vez, le sacó menos de 60 milésimas a Ai Ogura, el tercero más veloz y el primero de entre el pelotón de Aprilia.
Pedro Acosta, cuarto a tres décimas del primero, lideró el batallón de KTM, que metió a tres de sus cuatro motos en el top ten. El quinto giro más rápido fue para Fabio Di Giannantonio, que no parece estar en condiciones de meterse en la pugna por el triunfo, pero probablemente sí por el podio; a la vez que Marco Bezzecchi, sexto, concluyó a casi medio segundo de Márquez.
Enea Bastianini, a quien este trazado le sienta de maravilla, se posicionó el séptimo, con solo dos milésimas de Maverick Viñales, a quien el sol y el bochorno de esta zona del globo parece mitigarle las molestas de su hombro para colarse, por primera vez esta temporada, directamente en la Q2.
Franco Morbidelli, noveno, y Joan Mir, décimo, fueron quienes cerraron el grupo de corredores que pasarán directamente a la Q2, con especial atención al mallorquín, que vuelve a la acción después de una larga ausencia (desde Misano).
Clasificación Práctica MotoGP GP de Malasia 2026:
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 18
1'57.000
170.553 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 17
+0.109
1'57.109
0.109 170.395 3 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 20
+0.167
1'57.167
0.058 170.310 4 P. Acosta KTM 37 KTM 18
+0.380
1'57.380
0.213 170.001 5 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19
+0.442
1'57.442
0.062 169.911 6 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20
+0.475
1'57.475
0.033 169.864 7 E. Bastianini Tech3 23 KTM 15
+0.545
1'57.545
0.070 169.763 8 M. Viñales Tech3 12 KTM 17
+0.547
1'57.547
0.002 169.760 9 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 21
+0.582
1'57.582
0.035 169.709 10 J. Mir Honda 36 Honda 15
+0.618
1'57.618
0.036 169.657 11 J. Zarco LCR 5 Honda 16
+0.805
1'57.805
0.187 169.388 12 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 14
+0.807
1'57.807
0.002 169.385 13 D. Moreira LCR 11 Honda 16
+0.913
1'57.913
0.106 169.233 14 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 17
+1.161
1'58.161
0.248 168.878 15 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 18
+1.192
1'58.192
0.031 168.833 16 J. Miller Pramac 43 Yamaha 17
+1.208
1'58.208
0.016 168.810 17 L. Marini Honda 10 Honda 17
+1.462
1'58.462
0.254 168.448 18 B. Binder KTM 33 KTM 20
+1.499
1'58.499
0.037 168.396 19 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 19
+1.604
1'58.604
0.105 168.247 20 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 16
+2.376
1'59.376
0.772 167.159 21 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 3
+2.670
1'59.670
0.294 166.748 Ver resultados
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