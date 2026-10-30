Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Malasia

Los Márquez asaltan Sepang; Martín, se toma un respiro

Los hermanos Marc y Alex Márquez, por este orden, dominaron la escena en el primer día de ensayos en Malasia, donde Jorge Martín apenas rodó, a la espera de comprobar si puede salir a pista el sábado.

Oriol Puigdemont

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Editado: 30 oct 2026, 8:25

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Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez fue el más rápido este viernes en Sepang

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sepang (Enviado Especial).- Marc Márquez quiere darle al Mundial la estocada definitiva en Sepang, para desplazarse a la siguiente carrera, independientemente de si es en Qatar o en Portugal, con un colchón de puntos que le deje encarado hacia la que sería su décima corona de campeón del mundo, la octava en la categoría de las motos pesadas.

Tras lograr el mejor registro en el entrenamiento matinal, el actual campeón también marcó la referencia en el segundo, ya por la tarde. Jorge Martín, su principal rival en la batalla por el título, ya las pasó canutas en su estreno en el trazado malayo, al terminar a 1,8 segundos del catalán. En la práctica, el de Aprilia salió a pista para dar tres giros, antes de que un susto le llevara a decidir dar la jornada por terminada, e irse a descansar para tratar de dar la machada el sábado. Así las cosas, esta será la primera vez que el madrileño tenga que pasar por la primera criba de la cronometrada desde el Gran Premio de la República Checa, y todavía no está nada claro que pueda seguir con las actividades del fin de semana.

Con Martín en la camilla, Marc lideró grupo con una décima de ventaja sobre Alex Márquez, su hermano, quien, a su vez, le sacó menos de 60 milésimas a Ai Ogura, el tercero más veloz y el primero de entre el pelotón de Aprilia.

Pedro Acosta, cuarto a tres décimas del primero, lideró el batallón de KTM, que metió a tres de sus cuatro motos en el top ten. El quinto giro más rápido fue para Fabio Di Giannantonio, que no parece estar en condiciones de meterse en la pugna por el triunfo, pero probablemente sí por el podio; a la vez que Marco Bezzecchi, sexto, concluyó a casi medio segundo de Márquez.

Enea Bastianini, a quien este trazado le sienta de maravilla, se posicionó el séptimo, con solo dos milésimas de Maverick Viñales, a quien el sol y el bochorno de esta zona del globo parece mitigarle las molestas de su hombro para colarse, por primera vez esta temporada, directamente en la Q2.

Franco Morbidelli, noveno, y Joan Mir, décimo, fueron quienes cerraron el grupo de corredores que pasarán directamente a la Q2, con especial atención al mallorquín, que vuelve a la acción después de una larga ausencia (desde Misano).

Clasificación Práctica MotoGP GP de Malasia 2026:

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Spain M. Márquez Ducati 93   Ducati 18

1'57.000

  170.553   2 Spain A. Márquez Gresini 73   Ducati 17

+0.109

1'57.109

0.109 170.395   3 Japan A. Ogura Trackhouse 79   Aprilia 20

+0.167

1'57.167

0.058 170.310   4 Spain P. Acosta KTM 37   KTM 18

+0.380

1'57.380

0.213 170.001   5 Italy F. Di Giannantonio VR46 49   Ducati 19

+0.442

1'57.442

0.062 169.911   6 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72   Aprilia 20

+0.475

1'57.475

0.033 169.864   7 Italy E. Bastianini Tech3 23   KTM 15

+0.545

1'57.545

0.070 169.763   8 Spain M. Viñales Tech3 12   KTM 17

+0.547

1'57.547

0.002 169.760   9 Italy F. Morbidelli VR46 21   Ducati 21

+0.582

1'57.582

0.035 169.709   10 Spain J. Mir Honda 36   Honda 15

+0.618

1'57.618

0.036 169.657   11 France J. Zarco LCR 5   Honda 16

+0.805

1'57.805

0.187 169.388   12 Italy P. Bagnaia Ducati 63   Ducati 14

+0.807

1'57.807

0.002 169.385   13 Brazil D. Moreira LCR 11   Honda 16

+0.913

1'57.913

0.106 169.233   14 Spain A. Rins Yamaha 42   Yamaha 17

+1.161

1'58.161

0.248 168.878   15 Spain I. Lecuona Gresini 27   Ducati 18

+1.192

1'58.192

0.031 168.833   16 Australia J. Miller Pramac 43   Yamaha 17

+1.208

1'58.208

0.016 168.810   17 Italy L. Marini Honda 10   Honda 17

+1.462

1'58.462

0.254 168.448   18 South Africa B. Binder KTM 33   KTM 20

+1.499

1'58.499

0.037 168.396   19 France F. Quartararo Yamaha 20   Yamaha 19

+1.604

1'58.604

0.105 168.247   20 Spain A. Fernández Pramac 47   Yamaha 16

+2.376

1'59.376

0.772 167.159   21 Spain J. Martín Aprilia 89   Aprilia 3

+2.670

1'59.670

0.294 166.748   Ver resultados

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