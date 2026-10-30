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MotoGP GP de Malasia
Alex Marquez: "Veremos si puedo aguantar hasta el domingo; y entonces, infiltrarme"
El de Gresini logró acabar como el segundo más rápido en la primera jornada del GP de Malasia, donde el calor y la humedad han puesto en relieve sus problemas con la clavícula lesionada.
Oriol Puigdemont
Editado: 30 oct 2026, 9:06
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Alex Márquez este viernes en Sepang
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A penas una décima separó el crono de Alex Márquez (1.57.109) del mejor tiempo en la primera jornada del GP de Malasia, marcado por su hermano Marc Márquez, que dejó clavado el crono en el 1.57.000, lejos del récord de la pista, establecido por Pecco Bagnaia en 2024 con un tiempo de 1.56.337.
Alex, se convirtió en algunos momentos de la sesión en la sombra del líder del campeonato del mundo, pese a que sigue arrastrando las graves lesiones que sufrió en el pavoroso accidente del GP de Catalunya, en mayo, cuando se fracturó la clavícula derecha (que requirió cirugía para colocarle una placa) y padeció una fisura en la vértebra cervical C7, dos dolencias que aún le pasan factura al español, sobre todo en grandes premios consecutivos y con tanto calor y humedad.
"Por la tarde me salió bien, porque por la mañana no salían las cosas", explicó Alex al final del día en Sepang. "Es verdad que físicamente estoy peor que en Australia. Durante el fin de semana voy normalmente a peor, pero veremos como se desarrolla el fin de semana", añadió.
Pese al dominio del clan Márquez, los tiempos no están saliendo tan fácilmente como era de prever, pero la razón parece sencilla de entender. "Este año nos dijeron que el circuito estaría reasfaltado, pero no lo está", pese a que los pilotos lo habían reclamado el año pasado y les habían prometido subsanar el problema.
"Hay curvas en las que falta parte del asfalto. La curva 14 es la que está peor. Y es ahí donde se ven más caídas", subrayó.
Alex Márquez, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sobre su mejor de la mañana, cuando acabó séptimo en la hoja de tiempos, a casi un segundo de su hermano, el más rápido, Alex lo achacó a que el equipo introdujo modificaciones.
"Hemos cambiado cuatro cosas por la mañana, y al meter el (neumático) blando, es cuando ves dónde está la moto", valoró.
Para entender el nivel de dolor que padece el piloto de Gresini, Alex valora incluso infiltrarse para poder acabar el fin de semana.
"El físico me preocupa; tengo esa bursitis que no se va. Veremos si puedo aguantar hasta el domingo; y entonces, infiltrarme", admitió el de Cervera.
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