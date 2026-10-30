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MotoGP GP de Malasia

Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 de Sepang y quiénes disputarán la Q1

Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang y quiénes disputarán la Q1 previa.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 30 oct 2026, 8:11

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El circuito de Sepang ha sido sede este viernes, 30 de octubre, de los primeros entrenamientos libres del fin de semana de MotoGP, el del Gran Premio de Malasia, 19ª cita de la temporada 2026. Así, tanto la FP1 como la Práctica han dado ya las primeras pistas de lo que nos puede esperar el sábado, con clasificación y sprint, y el domingo, cuando vendrá el plato fuerte, la carrera larga.

El viernes de MotoGP en Sepang:

Como siempre (aunque este formato llegará a su fin a finales del presente curso), la Práctica ha servido para determinar qué pilotos, los 10 más rápidos, han pasado directos a la Q2 de la cronometrada del sábado, en la que se decidirán la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla para las dos carreras del finde. El resto de corredores, los más lentos de la sesión, se verán obligados a pasar por la Q1, con los dos últimos billetes en juego de cara a la segunda criba.

Así, mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 en el circuito de Sepang, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Sepang

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Sepang

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Malasia

FiP

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 18

1'57.000

170.553 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 17

+0.109

1'57.109

0.109 170.395 3 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 20

+0.167

1'57.167

0.058 170.310 4 P. Acosta KTM 37 KTM 18

+0.380

1'57.380

0.213 170.001 5 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19

+0.442

1'57.442

0.062 169.911 6 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20

+0.475

1'57.475

0.033 169.864 7 E. Bastianini Tech3 23 KTM 15

+0.545

1'57.545

0.070 169.763 8 M. Viñales Tech3 12 KTM 17

+0.547

1'57.547

0.002 169.760 9 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 21

+0.582

1'57.582

0.035 169.709 10 J. Mir Honda 36 Honda 15

+0.618

1'57.618

0.036 169.657 11 J. Zarco LCR 5 Honda 16

+0.805

1'57.805

0.187 169.388 12 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 14

+0.807

1'57.807

0.002 169.385 13 D. Moreira LCR 11 Honda 16

+0.913

1'57.913

0.106 169.233 14 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 17

+1.161

1'58.161

0.248 168.878 15 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 18

+1.192

1'58.192

0.031 168.833 16 J. Miller Pramac 43 Yamaha 17

+1.208

1'58.208

0.016 168.810 17 L. Marini Honda 10 Honda 17

+1.462

1'58.462

0.254 168.448 18 B. Binder KTM 33 KTM 20

+1.499

1'58.499

0.037 168.396 19 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 19

+1.604

1'58.604

0.105 168.247 20 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 16

+2.376

1'59.376

0.772 167.159 21 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 3

+2.670

1'59.670

0.294 166.748 Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Malasia

Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang

Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang

Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang

Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang

Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika y Phillip Island

Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang

Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Red Bull Ring, Phillip Island y Sepang

Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Mandalika y Phillip Island

Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno, Assen y Mandalika

Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring

Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano y Motegi

Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen, Motegi, Phillip Island y Sepang

Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno, Silverstone y Sepang

Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika

Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno, Motegi y Phillip Island

Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón, Misano y Mandalika

Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone

Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring

Alex Rins en Le Mans y Mugello

Luca Marini en Austin y Misano

Pol Espargaró en Misano

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Maverick Viñales en Sepang

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Sepang

Manu González

Alonso López

Daniel Holgado

Izan Guevara

Tony Arbolino

Iván Ortolá

Ángel Piqueras

Collin Veijer

Dani Muñoz

Taiyo Furusato

Senna Agius

Joe Roberts

Mario Aji

Adrián Huertas

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Sepang

David Almansa

Rico Salmela

Veda Pratama

Hakim Danish

Adrián Fernández

Matteo Bertelle

Álvaro Carpe

Joel Esteban

Brian Uriarte

David Muñoz

Máximo Quiles

Joel Kelso

Eddie O'Shea

Scott Ogden

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