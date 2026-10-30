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MotoGP GP de Malasia

Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 de Sepang y quiénes disputarán la Q1

Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang y quiénes disputarán la Q1 previa.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 30 oct 2026, 8:11

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El circuito de Sepang ha sido sede este viernes, 30 de octubre, de los primeros entrenamientos libres del fin de semana de MotoGP, el del Gran Premio de Malasia, 19ª cita de la temporada 2026. Así, tanto la FP1 como la Práctica han dado ya las primeras pistas de lo que nos puede esperar el sábado, con clasificación y sprint, y el domingo, cuando vendrá el plato fuerte, la carrera larga.

El viernes de MotoGP en Sepang:

Como siempre (aunque este formato llegará a su fin a finales del presente curso), la Práctica ha servido para determinar qué pilotos, los 10 más rápidos, han pasado directos a la Q2 de la cronometrada del sábado, en la que se decidirán la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla para las dos carreras del finde. El resto de corredores, los más lentos de la sesión, se verán obligados a pasar por la Q1, con los dos últimos billetes en juego de cara a la segunda criba.

Así, mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 en el circuito de Sepang, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Sepang

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Sepang

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Malasia

FiP

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Spain M. Márquez Ducati 93   Ducati 18

1'57.000

  170.553   2 Spain A. Márquez Gresini 73   Ducati 17

+0.109

1'57.109

0.109 170.395   3 Japan A. Ogura Trackhouse 79   Aprilia 20

+0.167

1'57.167

0.058 170.310   4 Spain P. Acosta KTM 37   KTM 18

+0.380

1'57.380

0.213 170.001   5 Italy F. Di Giannantonio VR46 49   Ducati 19

+0.442

1'57.442

0.062 169.911   6 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72   Aprilia 20

+0.475

1'57.475

0.033 169.864   7 Italy E. Bastianini Tech3 23   KTM 15

+0.545

1'57.545

0.070 169.763   8 Spain M. Viñales Tech3 12   KTM 17

+0.547

1'57.547

0.002 169.760   9 Italy F. Morbidelli VR46 21   Ducati 21

+0.582

1'57.582

0.035 169.709   10 Spain J. Mir Honda 36   Honda 15

+0.618

1'57.618

0.036 169.657   11 France J. Zarco LCR 5   Honda 16

+0.805

1'57.805

0.187 169.388   12 Italy P. Bagnaia Ducati 63   Ducati 14

+0.807

1'57.807

0.002 169.385   13 Brazil D. Moreira LCR 11   Honda 16

+0.913

1'57.913

0.106 169.233   14 Spain A. Rins Yamaha 42   Yamaha 17

+1.161

1'58.161

0.248 168.878   15 Spain I. Lecuona Gresini 27   Ducati 18

+1.192

1'58.192

0.031 168.833   16 Australia J. Miller Pramac 43   Yamaha 17

+1.208

1'58.208

0.016 168.810   17 Italy L. Marini Honda 10   Honda 17

+1.462

1'58.462

0.254 168.448   18 South Africa B. Binder KTM 33   KTM 20

+1.499

1'58.499

0.037 168.396   19 France F. Quartararo Yamaha 20   Yamaha 19

+1.604

1'58.604

0.105 168.247   20 Spain A. Fernández Pramac 47   Yamaha 16

+2.376

1'59.376

0.772 167.159   21 Spain J. Martín Aprilia 89   Aprilia 3

+2.670

1'59.670

0.294 166.748   Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Malasia

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Sepang

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Sepang

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