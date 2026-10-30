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MotoGP GP de Malasia
Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 de Sepang y quiénes disputarán la Q1
Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang y quiénes disputarán la Q1 previa.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 30 oct 2026, 8:11
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Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El circuito de Sepang ha sido sede este viernes, 30 de octubre, de los primeros entrenamientos libres del fin de semana de MotoGP, el del Gran Premio de Malasia, 19ª cita de la temporada 2026. Así, tanto la FP1 como la Práctica han dado ya las primeras pistas de lo que nos puede esperar el sábado, con clasificación y sprint, y el domingo, cuando vendrá el plato fuerte, la carrera larga.
El viernes de MotoGP en Sepang:
Como siempre (aunque este formato llegará a su fin a finales del presente curso), la Práctica ha servido para determinar qué pilotos, los 10 más rápidos, han pasado directos a la Q2 de la cronometrada del sábado, en la que se decidirán la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla para las dos carreras del finde. El resto de corredores, los más lentos de la sesión, se verán obligados a pasar por la Q1, con los dos últimos billetes en juego de cara a la segunda criba.
Así, mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 en el circuito de Sepang, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Sepang
- Marc Márquez
- Alex Márquez
- Ai Ogura
- Pedro Acosta
- Fabio Di Giannantonio
- Marco Bezzecchi
- Enea Bastianini
- Maverick Viñales
- Franco Morbidelli
- Joan Mir
Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Sepang
- Johann Zarco
- Pecco Bagnaia
- Diogo Moreira
- Alex Rins
- Iker Lecuona
- Jack Miller
- Luca Marini
- Brad Binder
- Fabio Quartararo
- Augusto Fernández
- Jorge Martín
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Malasia
FiP
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 18
1'57.000
170.553 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 17
+0.109
1'57.109
0.109 170.395 3 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 20
+0.167
1'57.167
0.058 170.310 4 P. Acosta KTM 37 KTM 18
+0.380
1'57.380
0.213 170.001 5 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19
+0.442
1'57.442
0.062 169.911 6 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20
+0.475
1'57.475
0.033 169.864 7 E. Bastianini Tech3 23 KTM 15
+0.545
1'57.545
0.070 169.763 8 M. Viñales Tech3 12 KTM 17
+0.547
1'57.547
0.002 169.760 9 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 21
+0.582
1'57.582
0.035 169.709 10 J. Mir Honda 36 Honda 15
+0.618
1'57.618
0.036 169.657 11 J. Zarco LCR 5 Honda 16
+0.805
1'57.805
0.187 169.388 12 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 14
+0.807
1'57.807
0.002 169.385 13 D. Moreira LCR 11 Honda 16
+0.913
1'57.913
0.106 169.233 14 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 17
+1.161
1'58.161
0.248 168.878 15 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 18
+1.192
1'58.192
0.031 168.833 16 J. Miller Pramac 43 Yamaha 17
+1.208
1'58.208
0.016 168.810 17 L. Marini Honda 10 Honda 17
+1.462
1'58.462
0.254 168.448 18 B. Binder KTM 33 KTM 20
+1.499
1'58.499
0.037 168.396 19 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 19
+1.604
1'58.604
0.105 168.247 20 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 16
+2.376
1'59.376
0.772 167.159 21 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 3
+2.670
1'59.670
0.294 166.748 Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Malasia
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika y Phillip Island
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Red Bull Ring, Phillip Island y Sepang
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Mandalika y Phillip Island
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno, Assen y Mandalika
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano y Motegi
- Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen, Motegi, Phillip Island y Sepang
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno, Silverstone y Sepang
- Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno, Motegi y Phillip Island
- Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón, Misano y Mandalika
- Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
- Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Luca Marini en Austin y Misano
- Pol Espargaró en Misano
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
- Maverick Viñales en Sepang
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Sepang
- Manu González
- Alonso López
- Daniel Holgado
- Izan Guevara
- Tony Arbolino
- Iván Ortolá
- Ángel Piqueras
- Collin Veijer
- Dani Muñoz
- Taiyo Furusato
- Senna Agius
- Joe Roberts
- Mario Aji
- Adrián Huertas
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Sepang
- David Almansa
- Rico Salmela
- Veda Pratama
- Hakim Danish
- Adrián Fernández
- Matteo Bertelle
- Álvaro Carpe
- Joel Esteban
- Brian Uriarte
- David Muñoz
- Máximo Quiles
- Joel Kelso
- Eddie O'Shea
- Scott Ogden
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