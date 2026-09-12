Bagnaia: "Si tengo que gritar, lo hago sobre la moto y no en el box. Ahora me siento humillado"

Ha dado un paso adelante Pecco Bagnaia este sábado en Misano, pero realmente era lo que cabía esperar, habida cuenta de que el viernes estaba metido en el pozo más absoluto. De hecho, la mejoría en el Gran Premio de San Marino le ha resultado, a todas luces, insuficiente, como él mismo ha demostrado al manillar de una Ducati que le sigue resultando inconducible en estos momentos.

El tricampeón del mundo venía de ser 19º en la Práctica del viernes, una auténtica debacle que le iba a obligar a pasar por la Q1. La FP2 de la mañana pareció darle algo de esperanza, al colarse en el Top 10, pero nada más lejos de la realidad: en la primera criba de la cronometrada, el turinés solamente pudo constatar lo que dijo unas horas antes, que a poco que aprieta con la Desmosedici GP26, está numerosas veces al borde de caerse o se cuela, arruinando cualquier intento de vuelta rápida.

Eso dejó a Bagnaia en el 14º puesto de la parrilla de salida, su peor resultado histórico en la pista que lleva el nombre de Marco Simoncelli, algo que le llevó a golpear su moto, como se vio en la realización internacional, fruto de la frustración. La carrera al sprint fue igualmente complicada para él, que solamente pudo ganar una posición, para terminar 13º.

"Ha sido un día difícil como ayer, como desde Silverstone. Poco 'feeling', si no cero. Estoy intentando hacer el máximo y eso hoy, por desgracia, era un 13º puesto. No puedo hacer más que eso, y lo siento mucho, porque en Ducati hay quien ha conseguido resolver la situación, de hecho, todos los demás", dijo Bagnaia tras la sprint a los periodistas, incluidos los de Motorsport.com.

"Y ver en los datos una diferencia tan clara como ahora es difícil. Me siento bastante humillado en este momento, después de la carrera, pero es lo que hay y hay que hacer el máximo. Como dije ayer, es facilísimo notar la diferencia entre el comportamiento de mi moto y el de todas las demás Ducati. Una diferencia enorme, pero es difícil entender el motivo", añadió.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pese a que su situación parecía mejor tras los Libres 2, el problema para el piamontés llegó cuando montó el neumático nuevo en clasificación: "Esta mañana iba bastante bien, pero también era la única Ducati con el compuesto medio delantero, mientras que los demás llevaban todos el blando. Sobre todo, Marc Márquez hizo el mejor tiempo en la última vuelta con un blando usado delantero".

"Yo me encontraba un poco mejor, pero cuando luego en la Q1 salí con el neumático nuevo tenía el mismo agarre que en los Libres con la goma de 12 vueltas, así que era difícil hacer algo más. Intenté apretar y, de hecho, salieron a relucir los errores, porque la moto no estaba muy por la labor de girar así".

En el segundo intento de la Q1, precisamente, no logró completar ni siquiera una vuelta buena. Eso le llevó a sacar su frustración, dando un puñetazo al depósito de su Ducati.

"Estoy intentando mantener un enfoque más positivo, pero sentía esa necesidad [de dar un golpe a la moto]. Por desgracia no cambia el resultado, pero si tengo que gritar lo hago sobre la moto y no en el box. La frustración llega porque me importa lo que hago. Sé que soy un piloto que puede estar delante todos los domingos, en cambio me encuentro luchando por un 15º puesto, así que la frustración puede salir así", concluyó al respecto.