Bezzecchi: "La goma media me puso la vida más difícil"
Marco Bezzecchi se vio superado en la sprint de MotoGP en Misano tras mantener su apuesta por el neumático medio trasero, mientras que Marc Márquez, a la postre ganador, apostó por el blando.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Desde antes de la salida, la carrera al sprint del Gran Premio de San Marino de MotoGP se convirtió en una batalla estratégica. Mientras que Marco Bezzecchi optó por mantener su decisión original, de salir con neumático medio delantero y medio trasero, Marc Márquez cambió su opción a última hora para elegir la goma blanda trasera. Y fue la elección del vigente campeón del mundo la que dio mejor resultado.
Con el de Aprilia en pole en casa y el de Ducati segundo, estaba en el recuerdo lo que pasó en las salidas de MotorLand Aragón, en las que Márquez trató de pasar a Bezzecchi en las arrancadas (le salió el sábado) para controlar la carrera y escaparse hacia la victoria. Y ha sido exactamente lo que ha hecho dos semanas después en Misano.
Aunque segundo y tercer clasificado de la general salieron bien, Márquez le ganó la posición a Bezzecchi por el interior del primer viraje y comenzó a controlar la carrera. Tras cinco vueltas infernales, rodando en 1:30 alto, logró un segundo de ventaja, hasta que Bezzecchi reaccionó, bajando también de 1:31. El héroe local se quedó a medio segundo y parecía que podía plantar cara al #93, pero éste se sacó un 1:30.7 en el antepenúltimo giro que terminó por sentenciar la carrera, que deja a Márquez a 14 puntos de Jorge Martín en la general, y a Bezzecchi a 22.
Al término de la misma, Bezzecchi reconoció ante los medios de comunicación que su elección de neumático fue peor que la de Márquez, y que realmente le complicó algo la vida. Aunque, como todo, es fácil verlo a posteriori, y él estaba seguro de que partir con la goma blanda era lo correcto.
"Estaba claro que ganar habría sido fantástico, pero estoy contento. A diferencia de Aragón, esta vez me salió bien la salida, lo hice todo bien, pero Marc lo hizo todavía mejor. Solo me queda darle la enhorabuena", empezó diciendo el #79 en declaraciones a DAZN.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"El neumático blando me ha puesto la vida un poco más difícil. Pero ha sido mi mejor resultado de sábado, y la pole también sirve para mañana", siguió el italiano, que en efecto cosechó con su segunda plaza su mejor resultado al sprint del curso, en la 14ª carrera de 2026.
"No me ha sorprendido que Marc optara por la goma media trasera, porque siempre es el último en parrilla en elegir. Sabía que sería muy rápido con las dos opciones. Yo no quise cambiar de idea [y poner el medio] porque estaba muy convencido. Quizás ahora sí puede ser que haya cometido un error", cerró 'Bez', que en la carrera larga tratará de resarcirse ante su público.
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