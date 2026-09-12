Alex Márquez: "Estaba para podio, pero saliendo noveno es muy optimista pensar en lograrlo"

Alex Márquez estaba fino este fin de semana en Misano, hasta que llegó la Q2 y sufrió dos caídas que desbarataron todos sus planes, hasta el punto de que solo pudo clasificar en tercera fila, noveno, una distancia que, en este circuito, le cerraba prácticamente la puerta del podio.

"Ayer decía que que hacer una buena vuelta es la consecuencia de hacer las cosas bien, y hoy añado que sufrir una caída en la Q2 es consecuencia de hacer las cosas mal, y hoy las he hecho todas mal. Sobre todo la primera caída en la curva ocho, la segunda en la curva cuatro fue ya por ir a la desesperada", explicó el de Gresini.

Saliendo tan atrás en parrilla, el español es consciente de que "hemos tirado un poco el fin de semana a la basura, pero en la sprint, en muchos momento, la suerte nos ha acompañado, además de que hemos tenido un buen ritmo", continuó.

Tanto el viernes como en la FP2 estaba claro que Alex tenía ritmo y podía, incluso, pensar en el podio. "Yo creo que sí, que saliendo delante nuestra posición era tercero, pero me ha costado bastante en el trenecito, con Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio. Luego cuando Jorge ha atacado a Diggia era mi momento, pero he cometido un error y se me han ido, he recuperado y se ha calentado la goma delantera. Mañana será un poco la misma tónica, dependeremos mucho de las primeras vueltas y poder atacar será difícil", admitió el de Gresini que optó por la goma media trasera para la sprint.

Las caídas en la Q2 arruinaron el fin de semana de Alex Márquez Foto de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Alex ganó dos posiciones en la primera vuelta y dos más en la segunda, cuando de una tacada ha podios pasar en la misma curva a su compañero de equipo, Fermín Aldeguer, y a Pedro Acosta, que salió muy fuerte pero se perdió en las luchas.

"Los murcianos se han liado ahí me han abierto la puerta, así que he pensado que si ellos no quería tirar, ya pasaba yo", bromeó el catalán. "Fuera coñas, son cosas que muchas veces pasan en las carreras, hay peleas en las que no pierdes demasiado, en otras te lías y ese pequeño toque que han tenido Fermín y Pedro en la curva tres me ha abierto la puerta".

Pese a tener buen ritmo y haber recuperado del noveno al quinto puesto en la carrera corta, de cara a la larga del domingo, Alex no quiere inflar sus expectativas de podio.

"Si saliera en primera o segunda fila diría que sí podría intentar el podio, pero saliendo noveno dependes de otras muchas cosas. Si va todo normal y no pasa nada nuestra posición es entre el quinto y el séptimo, pero si pasa algo inesperado intentaremos tirar la caña como hemos hecho hoy. Pero es demasiado optimista pensar en eso ahora", zanjó el de Gresini.