Márquez: "Con la goma media, Bezzechi me habría puesto las cosas más difíciles"

Marc Márquez precipitó un giro de guion en la sprint de este sábado en el circuito Marco Simoncelli, donde la mayoría esperaba un triunfo de Marco Bezzecchi, habida cuenta de la velocidad exhibida por el de Aprilia en los ensayos, sobre todo, en la cronometrada. Desde que el jueves llegó a Misano, el actual campeón no paró de repetir que el objetivo de este fin de semana difería del que se había marcado hace 15 días, en Aragón, donde se propuso un doblete que consiguió. Pues bien, si tenemos en cuenta las sensaciones que deja la prueba corta, pensar en que pueda volver a subir al escalón más alto del podio este domingo tampoco es descabellado.

La carrera: MotoGP Márquez aplaca a Bezzecchi en la sprint de Misano

Este es el 21º triunfo de Marc en una sprint, y el segundo que concreta con la misma estrategia que ya siguió en Motorland, donde le tiró la moto a Marco Bezzecchi por el interior de la primera curva. La cuestión será ver ahora si este resultado, hasta cierto punto inesperado, puede terminar afectando psicológicamente al piloto de Rimini. Con esta victoria, la sexta del curso en sábado, y la tercera plaza de Jorge Martín, el corredor de Cervera (Lleida) le recortó cinco puntos al madrileño, que sigue líder al frente de la tabla general, en la que Márquez se sitúa ahora a 14 puntos del campeón del mundo de 2024.

"Cuando salí, el plan era tratar de poner al frente porque había optado por la goma media. Sabía que las primeras vueltas eran peligrosas, pero pude crear una ligera ventaja", resumió Márquez, nada más bajarse de la moto.

Tras generar una diferencia de su favor de un segundo, Bezzecchi fue cerrando el hueco que le separaba de Márquez, quien, sin embargo, demostró que tenía algo más de combustible en el depósito para dar un último tirón a tres giros para el final, sacándose del sombrero una vuelta rápida que dejó al #72 sin réplica. "Después vi que Bezzecchi remontaba. Entonces apreté en las últimas vueltas. El ritmo lo tenía, simplemente estaba gestionando el riesgo", reconoció el español, que, de esta forma, dejó entrever que rodó con algo de margen.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El #93 sigue proyectando un discurso de perfil bajo, y esta vez lo centró todo en la estrategia adoptada con la elección de los compuestos. De cualquier forma, rebajar el tiempo total de la sprint en cuatro segundos y medio respecto de la del año pasado es un indicativo de lo rápido que fue. "La carrera se decidió por esa goma trasera. Salí convencido con la goma media, y hay veces que eso cuenta más que lo que puedas poner", reflexionó el #93.

"Si Bezzecchi hubiera puesto la goma media, me habría puesto las cosas más difíciles. Vi en los ensayos que los dos con el blando, ganaba él; probé algo distinto y salió bien", prosiguió el multicampeón, que tomó su decisión a partir de una conversación con Alex, su hermano. "Estaba convencido de que esa goma media iría bien, por los comentarios que me dio ayer Alex. Estoy contento hoy, pero si mañana no acabo en el podio esto no sirve para nada", zanjó el de Ducati.