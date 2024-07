Oliveira: "Es difícil explicar qué hemos hecho diferente aquí"

Había quienes señalaban a la Aprilia como una moto fuerte en Sachsenring. Y con los problemas de los pilotos oficiales, con Aleix Espargaró sin poder disputar el Gran Premio de Alemania por sus lesiones y con Maverick Viñales séptimo en parrilla tras caerse al final de la Q2, quienes han tomado el relevo han sido los satélites del Trackhouse, Miguel Oliveira y Raúl Fernández, en primera fila de la parrilla.

Si bien el español se acabó deshinchando con el paso de las vueltas, el portugués demostró que tenía ritmo para pelear con Jorge Martín y Pecco Bagnaia y acabó detrás del líder de la general y delante del italiano, consiguiendo así su primer podio en las carreras al sprint y también del equipo americano desde que comenzó su andadura en la categoría reina.

El de Pragal no pudo esconder su sonrisa tras la prueba corta en Alemania y celebró el resultado, aunqie confirmó que también para él fue una carrera dura: "Al principio estaba cerca de Martín, pero no lo suficiente como para adelantarle. Él iba muy bien, sobre todo en el primer y en el segundo sector conseguía mucha diferencia. En cierto momento, cuando estaba detrás de Pecco, sabía que tenía que adelantarle para intentar irme con Jorge, pero creo que todos teníamos el ritmo muy parecido".

"Luego también hemos tenido problemas con el neumático delantero. Con todo el viento que hacía, en contra en muchas partes del circuito, nos ha complicado la vida. Y luego el bajón del neumático trasero, pero bueno, lo normal", siguió.

Pese a la mejora con respecto al gran premio de hace una semana en Países Bajos, Oliveira no puede explicar esta diferencia, a mejor: "Desde el primer entreno me he encontrado muy bien con la moto. Es difícil explicar qué hemos hecho diferente aquí, porque realmente la moto es muy parecida a la de Assen. Hemos hecho algunos ajustes de suspensión, que [han marcado la] diferencia desde el inicio, y mucha electrónica. Hemos estado trabajando en ello. Por suerte, estoy haciendo muy buenas trazadas, todo me está saliendo un poquito más fácil y estoy optimizando todo lo que tengo".

De cara a la carrera larga, el luso también apunta a la goma media trasera, otros pilotos: "Mañana, será muy difícil utilizar el neumático trasero. Probamos bastante con el medio el viernes, y nos fue muy bien, así que creo que mañana solamente puede ir un poquito mejor a nivel de ritmo. A ver qué podemos hacer mañana, todos estos van muy rápido y yo he tenido una primera mitad de temporada un poco difícil. De repente encontrarme con estos dos es complicado, pero espero no cometer ningún fallo e ir hasta el final".

Y por último, confesó que se está beneficiando de la ausencia de Espargaró, ya que hay más mecánicos de Aprilia pendientes de él: "Está ayudando. No puedo achacarlo todo a eso, pero seguramente que no nos está perjudicando. Más ayuda viene siempre mejor, estamos sacando pequeños detalles que suponen mucha diferencia a lo largo de muchas vueltas", finalizó.