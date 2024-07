Martín: "Para hoy tenía menos expectativas que para mañana; estoy sufriendo"

Jorge Martín ya tenía ganas de reencontrarse con la victoria en el Mundial de MotoGP. Después de las últimas actuaciones increíbles de Pecco Bagnaia, el madrileño llegaba a uno de sus circuitos predilectos, Sachsenring, buscando parar el golpe frente al italiano y mantener el liderato de la general. Y este sábado consiguió el ansiado triunfo.

El de San Sebastián de los Reyes empezó el día consiguiendo la pole, que no esperaba del todo, y que acabó perdiendo en la salida, al desconcentrarse por intentar desbloquear el dispositivo de salida delantero. Aun así, la arrancada no fue mala, pero se fue por el exterior y se vio superado por Miguel Oliveira y Pecco Bagnaia, que realizó una salida fulgurante. Pero, a pesar de eso, Martín no le perdió la cara a la carrera, no tardó en pasarles a ambos y mantuvo el control en cabeza de carrera para vencer, dejando atrás a Bagnaia en la general por cinco puntos más, a 15, tras ser tercero.

El español explicó qué pasó en esos primeros metros: "Ha sido una carrera divertida al principio, seguramente. Cuando me he visto tercero me he tenido que volver a enfocar bastante, porque no era lo que esperaba. Además había hecho una buena salida, pero quizás por intentar desbloquear el dispositivo delantero me he desconcentrado un poco. Y luego he intentado encontrar el hueco para pasar, primero con Miguel y luego con Pecco. Me ha costado un par de intentos".

"A Pecco le he pasado en un lugar donde nunca esperaría adelantar, la verdad. Pero ya en la vuelta anterior he visto que él estaba guardando mucho, y he pensado en probar ahí. Ha sido un poco cerca, pero era la única opción con él. Y luego, a raíz de ahí he intentando poco a poco abrir un colchón. Sabía que iba a ser una carrera dura y que el consumo de las gomas es muy alto, y así ha sido. En las últimas vueltas, a pesar de que iba con algo de distancia, no iba del todo cómodo, creo que nadie. Hemos sufrido bastante, y a ver si mañana logro mejorar las sensaciones con la parte delantera. Si lo hacemos creo que tendremos más posibilidades", siguió, haciendo un resumen general.

Martín detalló que sus extrañas trazadas, menos cerradas que las de otros pilotos, tienen su razón de ser, y el viento influye: "Creo que con este viento que hace, empuja mucho y es difícil tanto parar la moto como hacer las trazadas cerradas. En cuanto levantas un pelín la moto, ya el aire te empuja y te vas fuera, y si intentas cerrarla los neumáticos sufren mucho. Entonces, al final me iba por fuera muchas veces. No es la trayectoria ideal, pero es mejor eso que seguir consumiendo".

"Al final iba sufriendo con las gomas, pero iba aumentando esa diferencia, eso quiere decir que los otros pilotos también iban sufriendo. Además, había preparado las presiones para ir solo, y al ponerme tercero sabía que iba a ser una carrera muy muy dura, pero lo hemos salvado", continuó, recordando que a pesar de todo él esperaba comandar sin ese susto.

Por último, el #89 avisó de que espera más para el domingo, un día en el que habrá que gestionar, lo que realza como favorito, pero sin olvidarse de sus rivales, capaces de darle guerra: "Para hoy tenía menos expectativas que para mañana, porque estoy sufriendo mucho, a pesar de haber hecho la pole, en tiradas cortas, con mucho agarre, porque me empuja mucho la parte delantera. Así que mañana tanto con la goma media como teniendo que gestionar mucho más creo que tendré más posibilidades".

"Veremos también cómo evoluciona sobre todo la Aprilia a final de carrera. Al final Pecco y yo vamos con la Ducati, así que será similar a lo del año pasado, yo creo. Pero la carrera es muy muy larga, veremos hasta dónde podemos llegar. Pero espero ir un pelín más cómodo", finalizó.