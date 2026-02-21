Viñales: "Voy en una dirección diferente a la de todos, tengo que tener mucho cuidado"

Maverick Viñales sigue poniendo a punto su MotoGP para la temporada 2026. Tras estar ausente en buena parte de la segunda mitad del año pasado, el piloto español se está dedicando a encontrar el camino con la RC16, en busca de tener un año notable. Y parece que lo está consiguiendo.

El corredor de Roses se presentó este sábado en el test de Buriram, últimos ensayos previos al GP de Tailandia del próximo finde, con trabajo que hacer, según reveló su jefe, Nicholas Goyon. "Debemos definir qué carenado utilizar para el inicio de la temporada. También tenemos que elegir entre dos basculantes diferentes, dos chasis, y evaluar un asiento que forma parte del nuevo paquete aerodinámico", detalló.

Con esa coyuntura, Viñales terminó la jornada como la mejor KTM, en la octava posición de la tabla de tiempos, al mejorar durante la última hora. Con un 1:29.540, se quedó a apenas 278 milésimas del mejor registro, logrado este sábado por Alex Márquez.

"Para mí ha sido un día muy ajetreado, trabajando mucho para entender la decisión final sobre la moto definitiva para 2026, así que, con la que vamos a correr mañana, será la moto lista para todo el campeonato. Mañana, probablemente, estaremos totalmente concentrados en trabajar para el fin de semana de carrera, o en sentirnos mejor con la moto", empezó diciendo el gerundense a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.



Cuestionado sobre si ya sabe lo que quiere en su máquina para el próximo curso, el #12 dijo: "Sí. He probado el nuevo basculante, creo que es algo que vamos a usar [todos] los pilotos. Es algo que Pedro Acosta usó el año pasado, a final de temporada, supone añadir un elemento que te da un poco más de empuje. Esta es nuestra ventaja, así que seguro que lo vamos a usar".

Y a la pregunta de qué le parece ahora la moto de 2026, y si es la que pensaba que le gustaría tras su periodo de ausencia, Viñales se explayó sobre su situación: "El problema es que voy en una dirección diferente a la de todos, así que tengo que tener mucho cuidado con lo que elijo para el campeonato. Para mí, está muy claro que la moto que KTM hizo en la segunda parte de la temporada 2025 es genial. Me gusta mucho. Con algunos elementos que añadimos de la de 2026 que te dan más rendimiento, especialmente en la aceleración".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Pero para mí, desde el primer día en Sepang, esa es la moto que más me gusta. Así que tengo que apostar por mis sensaciones y por lo que me gusta. Probablemente será diferente en comparación con las demás KTM. Tengo que estar muy seguro de que estas son las sensaciones que necesito para estar delante y ser rápido. Pero en Sepang me resultó muy fácil hacer un 1:57.0, como el primer día. Así que esto es una muy buena señal".

"Es una mezcla. Prefiero una mezcla de motos. Siempre presto mucha atención a cómo se hace el tiempo por vuelta y cuánto esfuerzo se necesita. Cuánto esfuerzo hace la moto con los neumáticos. Y creo que el compromiso [paquete] que tengo ahora mismo, con el que he terminado hoy, aunque solo he hecho una o dos salidas [intentos de 'time attack'], es el mejor compromiso en términos de neumáticos y de respuesta de la moto", siguió.

"Esta pista es muy difícil para nosotros. Es un circuito difícil, no sé por qué. No debería ser así, ya sabes, es de 'stop and go'. Pero es difícil con estos neumáticos diferentes, que son más duros en el centro, con ellos la moto se vuelve más complicado".

"Al final, el año pasado KTM eligió el paquete más rápido. Pero siempre es un riesgo, porque no hay datos. Vale, tengo muchos datos de Pedro del año pasado, pero siempre es un poco arriesgado. Así que apuestas por ti mismo y por tus sensaciones. Pero para mí está bastante claro que esta moto me permite pilotar con más suavidad y sin desgastar demasiado los neumáticos. Ahora tengo que ajustarla un poco, porque solo he dado unas 25 vueltas con ella, con toda la precisión. Así que mañana tengo que trabajar, ajustarla y luego ver su verdadero potencial en la Q2 del próximo fin de semana", cerró.