Acosta: “Si la KTM fuera mucho mejor que el año pasado lucharíamos por ganar”
Pedro Acosta anticipa que KTM sufrirá en Tailandia tras una primera jornada del test de Buriram de MotoGP en la que ha acabado 14º, aunque no ha buscado un tiempo.
Pedro Acosta ha estado más tapado este sábado, en el arranque del test de Tailandia de MotoGP, los últimos ensayos colectivos de la pretemporada a menos ya de una semana de que, el próximo viernes, comience la pretemporada 2026.
El 'Tiburón de Mazarrón' salió de los primeros entrenos, en Sepang a principios de mes, medianamente contento, notando una mejoría en la KTM, pero a la espera de confirmarlo en Chang en estos días. En Buriram, la casa de Mattighofen tiene de hecho varios frentes por cerrar: "Tenemos que hacer comparaciones: probamos varias cosas en Sepang y tenemos que ver cómo funcionan aquí. Debemos decidir qué carenado utilizar para el inicio de la temporada. También tenemos que elegir entre dos basculantes diferentes, dos chasis, y evaluar un asiento que forma parte del nuevo paquete aerodinámico", explicó este mismo sábado Nicholas Goyon, director de Tech3, la escuadra de fábrica de los de Mattighofen, que recibe material oficial.
Con esta coyuntura, Acosta cerró el primer día de pruebas en Tailandia en una discreta 15ª posición en la tabla de tiempos. Con un crono de 1:29.850, quedó 14º a 588 milésimas del mejor registro, logrado por Alex Márquez. En declaraciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, el murciano explicó que no buscó un mejor tiempo, como lleva haciendo en el resto de la pretemporada.
"[Hemos dado] muchas vueltas; simulación de carrera y poco para una vuelta rápida. Lo intentaremos mañana [time attack], porque tener ritmo no sirve de nada si sales en la tercera línea de la parrilla. En cinco días de test no he hecho un intento de vuelta rápida", empezó diciendo el #37.
Pero aunque no haya buscado una vuelta rápida, Acosta ya anticipa que KTM sufrirá en el GP de Tailandia: "En este circuito sufriremos, de eso no hay duda. Si nos vamos de aquí en un Top 5, será para estar satisfecho".
"Si la moto fuera mucho mejor que el año pasado deberíamos luchar por ganar; la moto es algo mejor, pero hay dos marcas por delante del resto. De Ducati no hay duda, y Aprilia ha comenzado dónde lo dejó el año pasado", cerró su análisis el bicampeón del mundo.
