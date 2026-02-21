El campeón del mundo de 2025 solo 'necesitó' 20 minutos de sesión para perder el control de su Ducati y caerse en la última curva del circuito, cuando cerraba uno de sus primeros giros en el arranque del testo oficial de pretemporada MotoGP que se celebra hoy y mañana en el Chang International Circuit de Buriram.

Tras ese primer arrastrón, Marc Márquez logró marcar una vuelta rápida, pero cuando buscaba mejorar su tiempo volvió a sufrir una caída rápida, por fortuna sin consecuencias físicas ninguna de las dos.

"Cuando me levanté esta mañana ya supe que iba a ser un día duro, porque tenía problemas en el estómago", explicó al final del día Márquez ante los medios.

"Luego, en la segunda vuelta, he tocado la línea blanca y me he caído. A partir de entonces todo el mundo ha visto que la pintura patinaba mucho", ya que al parecer la pintura estándar obligatoria aún no se ha aplicado a la espera de hacerlo antes del gran premio del próximo fin de semana.

"Estoy probando la aerodinámica de 2024 y 2025. Ducati no para nunca, ni siquiera cuando el reglamento cambia", siguió valorando Marc la jornada. Pese a terminar quinto en la sesión de la mañana, Marc atacó por la tarde a última hora escalando hasta la segunda posición y marcando un mejor tiempo de 1.29.391, a 129 milésimas de la referencia del día, marcada por su hermano Alex Márquez.

Una renovación por dos temporadas

En plena efervescencia del mercado de pilotos, la renovación de Marc Márquez, sigue siendo el pistoletazo de salida que todos esperan para empezar a desvelar su futuro. El español despejó una de las especulaciones más utilizadas en los últimos días, la de la duración del acuerdo.

"El contrato ideal para Ducati es de dos años, porque si no se quedan a medio ciclo", expuso.

"Si mi físico me respeta y no me limita, no tendré problema en un contrato de dos años", añadió.

Sobre la demora en el anuncio, al margen de otros temas más administrativos, apuntó a sus problemas físicos.

"Siempre he dicho que no es buena idea firmar nada estando lesionado. Mi hombro está mejor, y si sigue así no habrá ningún problema. Pero está claro que la posibilidad de firmar por solo un año tenía relación con la lesión", apuntó.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez completó un total de 77 vueltas al final del día, con 43 en la sesión de la tarde, más que nadie, lo que lleva a pensar que fisicamente está recuperado del todo. "Lo que me hace las cosas más difíciles son las lesiones, no la edad", recordó.

En clave de competición, Marc basó su extraordinaria temporada 2025 de debut con Ducati oficial, dominando completamente las primeras carreras, pero este año es consciente de que va a tener rivales muy fuertes desde el minuto uno. "Espero que Alex, Pecco y Bezzecchi vayan muy rápido en este inicio de campeonato" que, recordemos, arranca el próximo fin de semana con el GP de Tailandia en este mismo escenario.