El piloto italiano de Ducati lideró la sesión de la mañana del primer día del test oficial de pretemporada en Tailandia, parando el crono en 01.29.678. Por la tarde esperó a que bajara un poco el intenso sol que caía sobre Buriram para completar una tanda de 13 vueltas seguidas, el que más dio y el único, junto a Pedro Acosta, que superó los diez giros sin parar, cerrando una buena jornada de entrenamientos, por más que al final del día en la combinada de tiempos terminara décimo, a 0.4 segundos de la referencia del día marcada por Alex Márquez.

"Hoy ha ido mucho mejor que el año pasado durante el primer día aquí", explicó Bagnaia al final del día. "En este test era importante eliminar dudas respecto al carenado, y aún tengo algunas", informó el corredor italiano.

Pese a completar una tanda larga, Bagnaia quiere asegurar el tiro, ya que la aerodinámica es un elemento clave y no quiere sorpresas. "Mañana haré una simulación para terminar de tenerlo claro", añadió.

Francesco Bagnaia, Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A diferencia del año pasado, cuando empezó a liarse con la elección de los elementos que debía llevar en su moto, este año Bagnaia siente que todo fluye en la dirección adecuada.

"Cuando te sientes bien con la moto es un placer pilotarla, y eso hace las cosas mucho más fáciles".

También destacó uno de los elementos mejorados por Ducati para esta temporada, el dispositivo de altura trasero. El dispositivo trasero nuevo funciona bien", diagnosticó.

Otro de los handicaps que tuvo Pecco el año pasado era la moto de los sábados, con el depósito de gasolina con menor capacidad (y peso). "Solo estoy utilizando el depósito pequeño, es importante adaptarme a él".

Aunque hace dos semanas Bagnaia tenía un acuerdo prácticamente cerrado con Yamaha, los problemas de la nueva moto japonesa le han llevado a tomar un nuevo rumbo en su futuro, y ahora se encamina hacia un fichaje con Aprilia.

"Estoy completamente centrado en los test. En unos días se harán oficiales todos los fichajes; también el mío. Ya he decidido. He seguido el instinto", asegura.