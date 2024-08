Martín: "No hay excusas; tenemos que cambiar un poco la mentalidad"

El duelo por el liderato de la tabla que mantienen el campeón y el subcampeón empuja a ambos a tener que rozar la excelencia cada vez que se suben a sus Ducati, sobre el papel idénticas entre ellas. Todo parece apuntar a que la cosa va por ciclos, y el actual pertenece a Pecco Bagnaia, que con su impresionante doblete en el Red Bull Ring, vuelve a recuperar la batuta del Mundial, con un margen de cinco puntos sobre Jorge Martín, que corrió con el pulgar izquierdo lesionado por una corte que se hizo en la ducha, pero que en ningún momento se refirió a ello como elemento determinante.

A pesar de adjudicarse la pole position tras destrozar el récord absoluto anterior, el piloto de Pramac no fue capaz de maximizar esa ventaja porque, según reconoció este domingo, su oponente lo hizo ligeramente mejor que él. Con el doble de distancia recorrida, la carrera larga fue un calco de la sprint: un intercambio de golpes en las dos primeras vueltas entre los dos favoritos que dejó a Bagnaia al frente y se acabó la película, por más que la sesión del sábado terminara incluso un poco antes por la intervención de los comisarios, que sancionaron al #89 y le eliminaron de la ecuación.

"No hay excusas, hemos mejorado un poco en la salida, pero estoy frustrado. Pensaba que podía mantenerme con Pecco hasta el final, pero la temperatura de la goma delantera subió mucho. He logrado el segundo puesto que no es lo que me esperaba, pero es un buen resultado para el campeonato", declaró Martín, a modo de sumario.

Desde hace un tiempo, el madrileño trabaja con un psicólogo que le ha convertido, al menos por lo que transmite, en un corredor más analítico y menos emocional de lo que era antes. Tras lo ocurrido en Spielberg, el flamante fichaje de Aprilia para 2025 ya tiene claro qué debe modificar para tratar de volver a ganar un domingo, algo que no logra desde Le Mans, allá por el mes de mayo.

"He pilotado bien, he hecho una gran carrera, después de que me adelantara opté por esperar un pelín, pero fue una decisión claramente incorrecta. Creo que de haberme mantenido en cabeza habría sido una carrera diferente; tenemos que cambiar un poco la mentalidad", ahondó Martín, consciente que Aragón, la próxima cita, en dos semanas, es un escenario más propicio para su rival directo que para él: "Espero estar un poco más fino allí".