Bezzecchi: "Raúl Fernández está un paso por encima de todos, pero solo es viernes"

Mientras Raúl Fernández brilló con luz propia este viernes en el arranque del Gran Premio de Indonesia, Marco Bezzecchi ocupó un lugar intermedio en el tremendo dominio exhibido por Aprilia en Mandalika. Era bien sabido que las RS-GP iban a estar un paso por delante, y no fallaron, con el italiano pudiendo mostrar ya sus credenciales.

Tras dominar el primer entrenamiento libre por la mañana, sobre Marc Márquez y Jorge Martín, el corredor de Rimini finalizó la Práctica de la tarde segundo, con un crono de 1:28.944, a dos décimas del mejor crono, de Fernández con la satélite de Trackhouse, y sacándole otros 0.2 segundos a su compañero de equipo en el equipo oficial de la casa de Noale.

Pasados los entrenamientos, Bezzecchi se mostró contento con su ritmo de la jornada, sobre todo porque solo es viernes y ya tiene grandes sensaciones, por más que Fernández esté un escalón por encima. Pero el transalpino confía en mejorar de cara al sábado y al domingo.

"Ha sido un buen comienzo, estoy bastante contento con cómo ha ido el día. Hemos empezado bien por la mañana y hemos seguido trabajando bien por la tarde. Es cierto que, en este momento, parece que Raúl está, quizás, un paso por encima de todos, pero solo es viernes, así que intentaremos trabajar bien esta noche en el box y mejorar un poco más", declaró Bezzecchi a los periodistas en Lombok, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.

En este circuito, la Aprilia parece ser casi la moto perfecta, pero según el #79, la RS-GP siempre es divertida de pilotar, independientemente del trazado: "Siempre es un placer pilotar mi moto, así que el circuito no me cambia mucho [las sensaciones]. Es cierto que Mandalika es un circuito que me gusta, pero en general me gustan todos, así que siempre estoy contento cuando se trata de montar en moto".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Así, el enfoque de 'Bez' de cara al resto del fin de semana no cambiará con respecto a las últimas carreras: "Siempre es lo mismo. Al final, tengo que intentar darlo todo y eso es lo que he intentado hacer en cada ocasión. Hasta ahora siempre he dado lo mejor de mí, así que el enfoque no cambia. No debe hacerlo".

De esta manera, Bezzecchi seguirá centrado en tratar de recuperar la velocidad para acercarse a Martín y Márquez, que le han tomado la delantera en la pelea por el título mundial.

"Creo que no es algo que pueda suceder en un instante. Tengo que recuperar, paso a paso, el tipo de confianza que tenía antes de las lesiones. Por ejemplo, en Misano me sentía bien. Hoy también, pero ha habido un poco más de altibajos. Estoy bastante seguro de que conseguiré encontrar esa chispa. Solo tengo que seguir confiando en mí mismo y seguir trabajando así con mi equipo. Día tras día, volveremos a un buen nivel también los viernes", concluyó.