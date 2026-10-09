Martín: "Márquez está igual que yo, incluso mejor de ritmo; sabía que no sería lo de otros años"

Jorge Martín ha firmado un buen arranque de fin de semana en Indonesia, aprovechando el claro dominio de la Aprilia en el circuito de Mandalika. En una pista en la que reaparece un neumático trasero de Michelin con carcasa reforzada, que es el Talón de Aquiles de Marc Márquez y en el que las RS-GP marcan la diferencia por mucho en el segundo sector, el líder de la general ha sido competitivo pese a ser viernes, sin tener datos con la moto de 2025, ya que no corrió en Lombok. Pero quiere más.

Como viene pasando en todos los viernes de la temporada, no fue una jornada cómoda para 'Martinator', con mucho margen de mejora. Pero quizás el mejor indicativo sea su posición en la tabla de tiempos teniendo en cuenta esa cuestión: tras ser tercero en los Libres 1 de la mañana, el español repitió lugar por la tarde, en este caso a dos décimas de su compañero, Marco Bezzecchi, y a cuatro del hombre referencia, Raúl Fernández.

Al término del entreno, el de San Sebastián de los Reyes dijo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, que claramente había sido rápido, pero que eso no quitaba para que hubiera sido un viernes al uso, con varias complicaciones.

"Vamos muy rápido aquí. Yo no he sido el más rápido, ni a una vuelta ni en ritmo de carrera, así que yo no meto mucho miedo, de momento. Pero es verdad que es viernes en un circuito nuevo [no corrió con la Aprilia en Mandalika en 2025]. Los viernes siempre sufro, y hoy ha sido uno más, he sufrido", empezó diciendo Martín.

"Sí que es verdad que estoy tercero, y eso siempre es positivo. Pero durante todo el entreno por la tarde he ido sufriendo mucho con la rueda delantera, no sabía por qué pero se me cerraba en todos los sitios. Cuando hemos puesto goma nueva para el 'time attack', todo ha vuelto a la normalidad, así que estoy tranquilo por eso. Porque si de verdad era un tema de setting, sería jodido, pero parece que lo hemos solucionado y era un tema de la goma. Aunque sí que es verdad que no he llegado con la confianza para tirar en el 'time attack' a tope", siguió.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con Marc Márquez quinto y en una de las pocas pistas donde ni ha ganado ni ha logrado subir al podio en carrera larga, Indonesia se presenta como la gran oportunidad para meterle puntos. Pero el #89 no se confía: "Marc está a siete décimas de la cabeza, pero a dos décimas de mí, así que no hay tanta diferencia. Obviamente, hoy Raúl ha tenido el día y se ha encontrado perfecto. Así que ahora nosotros tenemos el trabajo para ir acercándonos a él. Pero creo que Marc está igual que yo, de ritmo está incluso mejor. Sabía que iban a arreglarse y que no iba a ser lo de otros años".

Cuestionado sobre si Raúl Fernández, líder del día, es rival o es compañero por más que forme parte de la tropa de Noale y Martín se esté jugando el título, el campeón de 2024 contestó: "Es rival. Como todos los que hay en pista. El único compañero que tengo es Bezzecchi, y es el primero que me quiere ganar. Aquí todos somos rivales, y hay que pelear con todos".

Así, Martín espera que, una vez más, tenga margen para mejorar mañana: "Soy optimista. Siempre mejoro mucho a nivel de electrónica, más que de configuración, porque la moto funciona y hay que tocar poco. También iremos a revisar qué moto llevan Bezzecchi y Raúl, y si hay alguna diferencia seguramente la probaremos mañana. Los dos están marcando la diferencia más que yo, entonces hay algo ahí que no cuadra. A ver cómo lo solucionamos".

"Cuando llego a una pista donde no he corrido, si ya salgo y me noto bien, es importante. Porque puedo enfocarme en un problema específico y eso me ayuda a mejorar más rápido. Hoy he ido rápido pero no me he encontrado bien, así que creo que tengo margen, y espero dar el salto que suelo hacer de viernes a sábado, porque será importante para pelear por la victoria. Raúl ahora es el que tiene mejor ritmo", prosiguió.

Cuestionado sobre el estado de su antebrazo, confirmó buenas sensaciones: "Estoy bien. Tengo algún truco que estoy haciendo, que no voy a contar. Pero estoy haciendo alguna técnica que me está yendo muy bien", cerró.