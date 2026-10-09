Márquez: "Estoy más cerca de lo que esperaba, pero no se puede camuflar lo obvio"

Esta vez, los vaticinios del actual campeón se cumplieron de forma bastante aproximada, por más que las sensaciones con las que se fue al hotel este viernes, le produjeron un ligero alivio respecto de las que había proyectado antes de aterrizar en Indonesia, donde solo se ha subido una vez al podio, y fue en una sprint (2024), en su primera temporada subido a una Ducati. El #93 no ha cruzado la meta en ninguna de las carreras largas que ha comenzado en Lombok, circunstancia que justifica esa moderación en su discurso de la que siempre hace bandera.

Marc Márquez terminó con el quinto mejor giro en el entrenamiento de la tarde, dominado por Raúl Fernández y por Aprilia, que copó las tres primeras posiciones de la tabla de tiempos. Detrás del madrileño se colocaron Marco Bezzecchi (segundo) y Jorge Martín (tercero), los dos corredores con quienes Márquez se juega de momento el título. La cuarta plaza fue para Pedro Acosta, que en Austria se quitó una losa de encima al ganar su primera carrera de MotoGP, y que se ha convertido en una amenaza que puede jugar a favor, o en contra, en función de dónde termine.

"No somos los más rápidos, como ya esperábamos, pero estamos más cerca de lo que pensábamos ayer. Esperaba estar más lejos, pero empezamos con una base aceptable y eso me ha permitido estar más arriba", resumió Márquez, que hace un año aterrizó en este escenario una semana después de haberse coronado en Japón, donde reconoció haber quedado vacío.

"Ahora llego con otro estado de ánimo, y ruedo con un ritmo más consistente", puntualizó el español, consciente de antemano que las hechuras de Mandalika no serían del gusto de la Demosedici, un prototipo que se desenvuelve mejor en los trazados con frenadas y aceleraciones fuertes, menos fluidos que el de Lombok.

"Como pasó en Assen, en Silverstone y como predecíamos que pasaría aquí, las Aprilia están un paso por delante. Las diferencias son reales", subrayó el piloto de Ducati, en referencia al colchón de siete décimas que le separó de Fernández. "Puede que no sean exactamente siete décimas, pero sí medio segundo. No puedes camuflar lo que es obvio", ahondó el catalán.

Después del doblete logrado en Japón, el quinto pleno de este ejercicio, el chico de Cervera se colocó a solo dos puntos de Martín en la tabla general. Lo lógico, por el histórico y después de escucharle, sería que ese colchón de puntos a favor de #89 aumentara al salir de Indonesia, aunque nada está escrito todavía, y menos cuando uno de los protagonistas es Márquez.

"Ahora mismo, tendría que cambiar mucho la película para optar al podio. En ritmo, Raúl está muy por delante. Hay que trabajar, insistir, para sacar el máximo de lo que tenemos y salvar este fin de semana de la mejor manera que podamos", zanjó Márquez.