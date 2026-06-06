Bezzecchi: "Sprint difícil; la pista estaba extraña y voy bailando en la moto"

Marco Bezzecchi ha salvado un resultado este sábado que, si bien puede parecer insuficiente, realmente puede incluso ser satisfactorio viendo la trayectoria de las Aprilia en el Gran Premio de Hungría, y la del italiano en las carreras cortas de los sábados.

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En un fin de semana en el que las RS-GP no están desplegando todo su potencial, especialmente a una vuelta, por el agarre de Balaton Park y por dificultades a la hora de frenar, el líder del Mundial de MotoGP se clasificó en la sexta posición de la parrilla de salida este sábado por la mañana. Como el mejor de la tropa de Noale, pero detrás de nada menos que cuatro hombres de Ducati.

Así, en una sprint en la que los hombres de Massimo Rivola tenían puestas menos expectativas que en la carrera larga de mañana, por el uso de la goma blanda trasera frente a la media del domingo, Bezzecchi realizó una gran salida que le posicionó tercero, pese a que sufrió a algunos toques. El de Rimini se vio atosigado desde el comienzo por Fermín Aldeguer, pero una vez que el español se coló, a 'Bez' se le quedó el camino libre para lograr el último cajón del podio, que le mantiene en cabeza de la general con 180 puntos, 20 más que Jorge Martín, que acabó sexto.

"Ha sido una carrera al sprint muy difícil porque la pista estaba extraña, con poco agarre, me costaba encontrar el ritmo. La salida, por suerte, ha sido buena, aunque alguien me tocó por detrás y a partir de ahí empecé a tener problemas. Con todo, estamos contentos con el resultado, estamos preparados para más mañana", empezó resumiendo Bezzecchi en la realización internacional.

Posteriormente, se explayó en DAZN sobre un tercer puesto que catalogó de importante: "No ha sido sencillo lograrlo. La cronometrada no ha ido mal, pero tampoco bien. Salíamos rezagados, y las sensaciones no están al máximo. Sufro de muchos movimientos y no tengo mucha estabilidad en las frenadas, voy bailando. Al principio, he hecho una buena salida y tenía a Fermín detrás. Le oía, parecía con mejor ritmo que yo. Luego ha habido un momento en que me ha tocado, he perdido algunos metros. Pero ha sido un buen resultado".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La sprint fue 9 segundos más lenta que la de 2025. Cuestionado por la explicación de ello, el transalpino comentó: "No sé si habrá sido el calor. No creo que sea el factor clave, y el viento tampoco, hacía menos que ayer. Este año simplemente vamos más lentos. El año pasado, hice 36.8 en la Q2 y estaba en la primera fila. Este año, Marc Márquez y Pedro Acosta han bajado a 1:36, pero yo estoy sexto con un 37.4. Las primeras vueltas de la sprint han sido difíciles, he ido despacio, pero estaba dejándome la vida".

De cara a la carrera larga, Bezzecchi no quiso mojarse sobre si el neumático medio trasero dará a las Aprilia un extra: "Veremos. No será una elección fácil aquí, porque con unos tiempos un poquito más altos, todos los neumáticos son buenos. La goma blanda, si al principio no la destrozas, te permite dar muchas vueltas. El medio... Claramente quizás sea mejor para mi estilo, pero no lo sé, tendremos que ver todo", cerró.

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