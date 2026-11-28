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Márquez: "Me lo tomo a risa porque el campeonato ya estaba decidido; creo que cambiarán la norma"

Marc Márquez se resignó a aceptar la doble Long Lap Penalty que le cayó en su última Sprint en MotoGP, por más que un fallo de los semáforos hiciera fallar su Ducati en la parrilla.

Germán Garcia Casanova

Editado: 28 nov 2026, 16:18

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez no tuvo, para nada, una última carrera al sprint tranquila como piloto de MotoGP. El diez veces campeón del mundo se las prometía felices desde la segunda posición de la parrilla de salida, pero una arbitraria sanción por un problema ajeno a su voluntad acabó con todas sus opciones este sábado en Valencia.

El semáforo del Circuit Ricardo Tormo falló justo cuando iba a darse la salida de la prueba corta definitiva del curso 2026. Las MotoGP actuales no están creadas para estar paradas, sino que necesitan aire fresco para que sus sistemas se refrigeren en condiciones. Si no, tienden a fallar. Es lo que le ocurrió a la Ducati del #93.

Recuerda:

La moto empezó a humear mientras el resto de la parrilla levantaba la mano, quejándose de cuánto se estaba demorando el procedimiento de arrancada. Finalmente, la Desmosedici del multicampeón de Cervera salió ardiendo, haciéndole algún daño y obligando a Ducati a retirar el prototipo de la parrilla, que ya estaba inservible, para salir a la nueva carrera con la segunda unidad.

Lo que provocó la polémica en Cheste es que, por más que la Ducati se rompiera por una causa ajena al fabricante o al piloto, Márquez acabó siendo sancionado con una doble Long Lap Penalty, al aplicar Dirección de Carrera el reglamento de manera literal, que estipula que una moto no puede abandonar la parrilla en caso de salida abortada. En la resalida, Márquez arrancó mal, llegó a bajar al cuarto lugar, y quedó tercero, detrás de Jorge Martín, a quien llegó a adelantar brevemente.

Al límite, en sus últimos intentos, el #93 cumplió con su penalización, descendiendo primero al octavo puesto y luego al decimocuarto, para acabar la Sprint finalmente 13º, que le hace despedirse de los sábados con un cero.

"Yo creo que van a cambiar el reglamento", anticipó entre risas al empezar a hablar para DAZN un Márquez que ya tiene antecedentes en esto de aclarar la normativa o directamente variarla por acciones en las que está envuelto.

"Reglamento en mano, la sanción está aplicada correctamente, porque si hay un retraso de la salida y tú abandonas la parrilla, estipula que es doble Long Lap. Entonces, por eso no nos podemos quejar", aceptó.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Evidentemente, el campeonato está cerrado y eso también cambia la película. Menos mal. Pero sí que creo que un 'start delay', por una causa de Dirección de Carrera, de la organización, del semáforo... Hemos estado 10 segundos con el gas a tope, y esto son motos de competición. Habría sido mucho más seguro que todas las motos fueran al box y que las revisaran bien, porque había equipos que tenían esa duda. Incluso Ducati temía que a las otras motos les pasara lo mismo. Pero ha sido así y no podemos hacer nada".

"Nos hemos divertido en esas primeras cinco vueltas con el grupo de delante, y luego ya, cumplida la doble Long Lap, digo, 'no vamos a liar nada, vamos a acabar la carrera, y ya mañana será otra".

En su encuentro con los medios escritos, entre los que estaba Motorsport.com, el ilerdense comentó: "En nuestra última carrera teníamos que cambiar una regla y la van a cambiar. Me lo tomo a risa porque el campeonato ya estaba decidido, si llega a pasar en Portugal hubiera ido a Race Direction".

"Se podrían haber ahorrado la sanción, no hay nada en juego, Aprilia ya tenía el título de constructores, entiendo que el público se enfadara. Tendría que haber sido carrera nueva, todos al box, y salir otra vez. He disfrutado cinco o seis vueltas, y después ya me he limitado a no liarla, detrás de Diogo Moreira a acabar la carrera".

De cara al domingo, en lo que será su última carrera larga y su despedida de MotoGP, Márquez quiere ante todo tranquilidad: "Mañana será más difícil controlar las emociones, quiero empezar la carrera con 'presión cero', y disfrutar. Solo espero que sea un día normal, pero ya sabéis que si tiene que pasar algo me va a pasar a mí", bromeó.

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