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MotoGP GP de Valencia

Martin: "A los tres segundos corté gas, porque ya vi que no salíamos"

Jorge Martín, segundo en la sprint en Valencia, detalla los momentos de caos vividos en la parrilla, justo antes del arranque de la prueba, a raíz del problema con el semáforo del circuito.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 28 nov 2026, 15:58

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín sigue en liza por el subcampeonato, en una batalla que mantiene con Marco Bezzecchi, que este sábado le superó, tanto en la prueba corta como en la clasificación general del campeonato, en la que le saca un punto al español.

La carrera:

Martín, que este fin de semana afronta su último gran premio como corredor de Aprilia, a la espera de subirse a la Yamaha en el test del próximo martes, volvió a sacarse de la manga una salida estupenda que le llevó desde la quinta plaza que ocupó en la parrilla, hasta la segunda, por delante de Marc Márquez. La controvertida sanción de doble vuelta larga que se le impuso al campeón despejó el camino del madrileño, que pudo afianzarse en esa segunda posición, por más que en ningún momento pudo plantearse ir a por su compañero de taller, que rompió el grupo y desapareció.

"No he tenido la velocidad de Marco, pero hice lo que pudo. Esto me ayudará a ser más fuerte con vistas a la carrera larga", resumió Martín, que, una vez más, volvió a demostrar que le ha cogido el truco a la RS-GP, en el momento de arrancar: "Es verdad que las salidas en la última parte de la temporada han sido bestiales".

Para el #89, este es el décimo podio en una sprint a lo largo de este ejercicio, en el que se ha medido en corto con Márquez por el título, y que lo hará este domingo con Bezzecchi, por una segunda plaza en el campeonato que tampoco le quita el sueño.

"Yo estoy haciendo todo lo que puedo. Si hoy, sábado, estuve a este nivel, mañana seguro que puedo dar otro pasito. Pero lo importante es disfrutar de esa vuelta de honor", reconoció el campeón del mundo de 2024, que vio desde una posición privilegiada el esperpento en el que se convirtió el procedimiento de salida, debido al problema en el cambio de las luces de los semáforos, que provocó el recalentón y posterior incendio de la Ducati de Márquez. Martín, en su caso, decidió cortar gas cuando vio que el semáforo no se apagaba, y caló el motor para evitar males mayores. "A los tres segundos corté gas, porque pensé que ya no íbamos a salir", concluyó el de Aprilia.

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