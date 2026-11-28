MotoGP GP de Valencia

Por qué Márquez fue sancionado por un problema en la Sprint de Valencia que no causó él

La última carrera al sprint de Marc Márquez en MotoGP se vio marcada por un problema del semáforo del circuito de Cheste, lo que hizo que su moto acabara ardiendo, y con el español sancionado. Analizamos por qué recibió una doble Long Lap.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 28 nov 2026, 15:32

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

La última carrera al Sprint de Marc Márquez en MotoGP se vio trastocada por un problema ajeno a su voluntad y por una sanción que condicionó su resultado, y que muchos aficionados consideraron arbitraria, como hicieron notar silbando desde las gradas del Circuit Ricardo Tormo de Cheste cuando se anunció.

La salida de la prueba corta definitiva de la temporada 2026 se retrasó por un problema que pocas veces se había visto, con el semáforo. Las luces rojas empezaron a tardar demasiado en apagarse, lo que provocó las quejas de toda la parrilla, que levantaron la mano entendiendo que el proceso de arrancada se estaba demorando demasiado.

Lo cierto el retraso de los procedimientos relacionados con Dirección de Carrera no fueron algo nuevo en la jornada de este sábado. Ya en la Q2 de la clasificación, llamó la atención que tardara demasiado en mostrarse una bandera amarilla por una caída de Ai Ogura, en los minutos finales. De hecho, a Marco Bezzecchi le dio tiempo a pasar por ahí, 8 segundos después del accidente, y a no encontrarse con la señalización, que se mostró tras otros dos segundos, lo que le permitió hacer la pole sin perder su mejor registro, como estipula el reglamento deportivo de la FIM.

Sin embargo, la faena del semáforo en la arrancada provocó un lío aún mayor. Las MotoGP actuales son prototipos que no están diseñados para estar parados, y la falta de refrigeración hace que se sobrecalienten los sistemas. Eso fue lo que le pasó a la Ducati de Marc Márquez, en la segunda posición de la parrilla de salida.

Aunque el resto de motos se mantuvo normal, la moto italiana comenzó a humear notablemente. El #93 trató de poner su máquina en marcha, sobre todo para proporcionarle aire fresco, pero no pudo hacerlo. La Ducati comenzó a arder, lo que provocó que Márquez se tirara de ella para evitar quemarse, aunque con todo hizo gestos de que sí le provocó daño, con su mono quedando negro en algunas partes.

Como consecuencia, la moto quedó inservible, teniendo que ser apagada por los bomberos con un extintor. Márquez se fue directo al pitlane, al igual que la máquina con la que iba a arrancar la carrera, yéndose a coger la segunda, ya preparada por su equipo, mientras la salida de la Sprint era cancelada con bandera roja por lo sucedido.

La Sprint tardó más de 20 minutos en poder comenzar, a 12 vueltas, hasta que el problema del semáforo pudo solucionarse. Pero, por más que el problema con su moto fuera ajeno a él, Márquez fue castigado por lo sucedido. El diez veces campeón del mundo recibió una doble Long Lap Penalty tras abandonar la parrilla, que cumplió al límite, en las vueltas 6 y 7 de la Sprint, para acabar su última prueba corta en la 13ª posición.

Abandonar la parrilla, castigo sí o sí

Pero, ¿por qué fue sancionado Marc Márquez? Hay que ir al reglamento deportivo de la FIM de MotoGP para entenderlo. El apartado dedicado a los retrasos de las salidas estipula que un piloto será sancionado siempre que abandone la parrilla por un problema acaecido en su moto.

La cuestión polémica que presenta la redacción de la norma es que no hace distinción al respecto de dicho problema, ya sea de la propia moto o provocado por un aspecto externo, como ocurrió este sábado con el semáforo, y lo que dejó un claro regusto de sanción injusta a Márquez, habida cuenta de que la moto no salió en llamas por un fallo de Ducati o del piloto, sino a causa de una negligencia con la que ambas partes poco tienen que ver.

La norma sobre las salidas abortadas está redactada de la siguiente manera:

"18. Salida retrasada. En caso de que surja algún problema que pueda poner en peligro la seguridad en la salida, se aplicará el procedimiento de salida retrasada de la siguiente manera".

"Se ondeará una bandera roja desde la cabina del juez de salida y la luz roja permanecerá encendida. Se mostrará el cartel de 'Salida retrasada' y un comisario agitará una bandera amarilla en cada fila de la parrilla de salida desde la plataforma de señalización. Los pilotos deberán permanecer en su posición en la parrilla con el casco puesto; se podrán apagar los motores".

"Las motos que hayan provocado el procedimiento de 'salida retrasada' serán retiradas a la calle de boxes, independientemente de los trabajos que sean necesarios para volver a arrancar la moto. Si pueden volver a arrancar o se utiliza una moto de repuesto (para MotoGP), el piloto podrá iniciar la vuelta de calentamiento desde el pitlane, ocupará su posición original en la parrilla y cumplirá una penalización de doble Long Lap durante la carrera, cuando así lo indique Dirección de Carrera".

Como se puede comprobar, el reglamento habla literalmente de "motos que hayan provocado el procedimiento de salida retrasada", pero en este caso no hubo una moto que causara el problema, sino que fue el semáforo el que provocó el fallo, por sobrecalentamiento, de la Ducati de Márquez. Pese a todo, el #93 aceptó la sanción. Aunque no sería de extrañar una de las clásicas revisiones de la normativa tras algo sucedido al de Cervera, para aclarar este punto y exentar de penalizaciones en casos similares.

Pedrosa ya fue perjudicado por esta norma

Cabe destacar que no es la primera vez que una arrancada abortada perjudica a un piloto que no tiene culpa de lo que le ha sucedido. Dani Pedrosa estaba comentando la Sprint de Valencia en DAZN, y recordó un episodio similar que le ocurrió a él.

El de Castellar del Vallès se remontó al GP de San Marino 2012, en Misano, cuando él mismo se jugaba el mundial. Con la parrilla ya formada, la moto del checo Karel Abraham se caló. Pedrosa detalló este sábado que "entonces, hubo un retraso de la salida por fallo de otra moto, en el proceso de esperar a saber qué pasaba, por culpa de ese retraso, mi moto falló. La retiraron al pitlane, y al hacerlo me pusieron el último en parrilla. El piloto que había generado el problema salió desde su posición, y media vuelta después a mí me tiraron", cerró.

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