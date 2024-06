Márquez: "Ducati se ha arriesgado mucho al decir 'no' a un pilotazo como Martín"

El domingo después de la última cita de MotoGP, en Mugello, fue cuando Marc Márquez se enteró de que Ducati le había seleccionado a él, en vez de a Jorge Martín, para acompañar a Pecco Bagnaia en la estructura oficial de la marca de Borgo Panigale los dos próximos años. Fue Gigi Dall’Igna, el director general del fabricante, quien se personó en su caravana y le confirmó que ese "plan" del que llevaba hablando desde hacía meses, le había salido exactamente como lo proyectó en su cabeza.

El español, con los seis títulos de MotoGP que le acompañan, se había impuesto a Martín en el duelo que mantenían por esa Desmosedici GP25. A pesar de no haber logrado ganar ninguna carrera todavía, Márquez, que figura el tercero en la tabla general, venció al madrileño, líder de la tabla de puntos, con 36 puntos más que él, y actual subcampeón.

"El plan ha terminado; este era el plan. Este era un año de reconstrucción, de volver a tener confianza. En 2025, estás en el equipo de fábrica y el objetivo es pelear por el título", declaró el catalán, a quien se le preguntó directamente si las cuestiones comerciales, el hecho de que él tenga más repercusión que su contrincante, pudo influir en la decisión, incluso más que el aspecto puramente deportivo.

"Hay que preguntar a la gente de Ducati, a quien ha tomado la decisión de elegirme, si el hecho de que yo venda más ha influenciado o no. Yo hablé con Gigi después de la carrera de Mugello, en mi motorhome, y allí me dijo que visto mi rendimiento con la GP23 Ducati optaba por mí", relató el piloto de Gresini Racing, que en cierto modo agradece la valentía del constructor de Bolonia, al descartar al corredor que, en lo que va de temporada, ha demostrado ser el más rápido de la parrilla: "Toda la cúpula de Ducati ha tomado una decisión arriesgada, porque ha dicho que no a un pilotazo como Martín para elegirme a mí".

Hace un año, precisamente en Assen, el #93 estuvo a un paso de plantearse dejar de correr, consciente de que no podía seguir rodando por el suelo con una moto, la Honda, con la que ya se había hecho mucho daño. Eso le llevó a buscar una salida, primero, y a vincularse con Gresini, después, en un intento de reencontrar su mejor versión. Al verse rápido de nuevo, el muchacho de Cervera (Lleida) comenzó a marcarse objetivos, siendo la Desmosedici GP25 del garaje oficial, el primero de la lista.

"El primer objetivo de cualquier piloto es estar en un equipo oficial. Había otra vía, la de disponer de una GP25 en Gresini, con la que me habría sentido encantado. Pero, por la razón que fuera, eso no pudo ser. Yo buscaba la mejor moto con el mejor equipo, que es lo que buscaba toda la parrilla. Quien no está en mi lugar es porque no le han elegido", desgranó Márquez, que en su nueva aventura se llevará con él a Javi Ortiz, el técnico que ya se llevó con él de su etapa en Honda. "Los responsables de Ducati serán los primeros interesados en colocar a mi lado a las mejores personas, para que mi rendimiento sea el mejor posible", remachó Márquez.