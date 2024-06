"Con Márquez, Ducati busca la puerta de acceso al mercado asiático"

Ex piloto y propietario de uno de los equipos más estables y exitosos de MotoGP, Lucio Cecchinello es uno de los hombres mejor informados del paddock del campeonato del mundo, además de un auténtico gentleman siempre dispuesto a ofrecer su punto de vista.

En un momento de la temporada en el que ha explotado el mercado de los pilotos top, Cecchinello, con Johann Zarco bajo contrato para 2025 y con una segunda moto que gestiona, a nivel deportivo, Honda, se mantiene tranquilo y relajado, viendo las estrategias de sus rivales.

La primera gran maniobra fue el fichaje de Marc Márquez por Ducati, a costa de perder a Jorge Martín, Enea Bastianini y, en parte, a Marco Bezzecchi.

"No estoy muy sorprendido, está claro que todo el mérito para ir a la Ducati oficial era de Jorge, pero por otro lado hay que entender que estamos hablando de una fábrica que tiene que vender motos para poder costear su equipo de MotoGP. Si tienes un piloto como Marc Márquez, que es extraordinariamente conocido en todos los mercados, sobre todo los asiáticos, te ofrece un mayor potencial comercial", explica Lucio.

"Así que no me sorprende en absoluto que Ducati haya optado por un piloto que es ocho veces campeón del mundo. Seguramente el futuro es más de Martín, y si Ducati sigue teniendo la moto más competitiva de la parrilla, puede que, en unos años, vuelvan a encontrarse", valora.

El ejecutivo italiano está convencido de que los intereses comerciales han prevalecido sobre los deportivos en esta maniobra.

"Pienso que tomar la decisión de apostar por Márquez debió ser muy difícil, pero el dueño, el director de Ducati, Claudio Domenicali, seguro que hizo sus cálculos".

Lucio Cecchinello junto a Johann Zarco, que tiene contrato para la próxima temporada Foto de: Team LCR

Durante muchos años, Cecchinello ha compartido marca con Márquez, al que conoce bien y sabe de su valor.

"Seguro que en Ducati están muy decepcionados de haber perdido a tres pilotos tan jóvenes y talentosos, pero insisto en que quien manda allí no es Gigi Dall’Igna, es Domenicali", apunta.

"Y Domenicali está viendo que los mercados en Europa están en dificultad, las ventas de Ducati en Italia se han resentido este año, y el director de la fábrica debe vender motos para pagar las facturas. La parte comercial ha influido decisivamente, seguro. Marc es un piloto top, sin duda, y por más que Martín sea el futuro había que tomar una decisión y Márquez puede ser la llave que te abra los mercados de Asia, que sean una alternativa a los mercados europeos".

Fiel a Honda, incluso en los malos momentos

Cecchinello no tiene, para la próxima temporada, contrato con Honda, con la que lleva desde el primer día en MotoGP, pero el italiano, pese al momento complicado que atraviesa la casa de Tokio, se muestra fiel al proyectos.

"No tenemos contrato para la próxima temporada. Estamos en una situación en la que ambas partes tenemos la intención de llegar a un acuerdo, estamos hablando los detalles y mi prioridad es seguir con Honda la próxima temporada".

Sin embargo, Yamaha sigue buscando un equipo satélite y ofrece muy buenas condiciones.

"A mí no me han llamado. Pero, con todo el respeto, dejar Honda para irme con un constructor ganador lo puedo valorar, pero ahora mismo Yamaha es (solo) un poco mejor que Honda, no mucho más. En la vida no solo cuenta el negocio, aunque es importante, sobre todo si tienes que pagar el sueldo a cincuenta personas. Pero no es mi estilo utilizar una oferta de otro equipo para tratar de sacar un mejor contrato con Honda, no me gusta hacer ese tipo de cosas", explica.

"Sinceramente, a principios y a finales del pasado año me llamó KTM y mantuvimos algunas conversaciones. Pero como equipo, tengo que pensar lo mucho que ha hecho Dorna por el campeonato, y particularmente por darme la oportunidad de correr en MotoGP y, durante muchos años, hacerlo solo con un piloto. Entendí que no era una situación ideal que Honda pasara de cuatro a dos motos y KTM de cuatro a seis. Y también entendí que debía intentar hacer lo máximo antes de cerrar una puerta como la de Honda. Es evidente que ahora las cosas no van bien, pero lo correcto, según mi punto de vista, es respetar a Honda porque es fácil pensar que la hierba del vecino es más verde que la mía, cuando no siempre es verdad", se sincera el dueño de LRC.

Lucio Cecchinello, Team LCR Honda Team Principal, junto a Dan Rossomondo, director comercial de Dorna Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sin embargo, la situación deportiva en Honda empieza a ser alarmante.

"Tenemos que esperar. En Honda han empezado a cambiar muchas cosas en los últimos meses. Desde este año han llegado nuevos ingenieros, responsables, se ha cambiado el sistema de trabajo, el soporte a LCR. Veo que Honda se está aplicando y esforzando mucho, y quiero pensar en positivo y que vamos a superar las dificultades. Por eso quiero esperar un tiempo razonable, aunque es evidente que yo tengo una empresa y si la cosa no mejora en un plazo lógico, llegará el día de mirar a otro lado".

Al hilo de esos cambios que ha introducido Honda, la posibilidad de que el piloto del equipo LCR Idemitsu deje de ser japonés si no encuentran a un corredor de suficiente nivel, abre las puertas de pilotos como Jack Miller o el turco Toprak Razgatlioglu, que asegura tener oferta de Honda ¿Es eso real?

"Históricamente LCR siempre tuvo un solo un piloto (2006-2017), pero me prepusieron poner una segunda moto, pero controlado a nivel deportivo por Honda. Lo que yo sé, ahora mismo, es que el ADN de este proyecto es que la moto de Idemitsu en MotoGP sea la cúspide de todo el recorrido de las Asían Talent Cup y Honda Asia. Poner un piloto no asiático en esta moto va contra la naturaleza del proyecto, que es crear un puesto para el mejor piloto asiático del futuro. Yo creo que Honda quiere continuar con un asiático, con Nakagami, porque al final está haciendo los mismos resultados el los otros pilotos de Honda, no es peor, es tan valiente como los otros. Solo cambiará si llega un joven con talento, pero en la actual situación Honda lo pensará muy bien antes de poner a Ogura o Chantra. Van a esperar hasta septiembre antes de tomar una decisión que, como es habitual, se anunciará antes del Gran Premio de Japón", valora.

"Si preguntas mí opinión: creo que va a continuar un asiático, ojalá sea Nakagami al que tenemos mucho respeto, y si Honda decide cambiar nosotros ayudaremos al máximo. Lo desconozco, pero si por alguna razón deciden poner a un piloto como Miller o Razgatlioglu, como equipo haremos lo máximo, como siempre, para apoyarles. Pero es una decisión única y exclusiva de Honda, yo aquí no puedo decidir", zanja el ex piloto, retirado a final de 2003.