Martín: "El próximo año voy a ser feliz en un sitio donde me quieren de verdad"

Jorge Martín llegó al Gran Premio de Italia el 30 de mayo confirmado como piloto para el equipo oficial Ducati 2025 y salió de Mugello como piloto de Aprilia, un cambio surrealista que este jueves, en la previa del Gran Premio de los Países Bajos, trató de explicar.

Líder del campeonato del mundo con 18 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, segundo, con dos victorias de domingo y tres de sábado en la sprint, tras 'lo de Mugello', Martín quiere volver a centrarse en las carreras, con el futuro ya asegurado.

"Estoy muy concentrado, con la mente clara. Con la mente clara y centrando en la competición, creo que podemos hacer un gran trabajo. En Mugello me costó, trataba de separar el tema de la pista con el del futuro, el domingo pude hacerlo y completé una buena carrera", dijo. "El pasado año en Assen cometimos un error en la clasificación, en la carrera tuvimos un buen ritmo y creo que podemos ser competitivos este fin de semana", añadió.

Sobre cómo se desarrollaron las cosas en Mugello, trató de dar explicaciones.

"Fue un fin de semana aciago, lleno de cosas, aunque no era consciente de ello. Llegué a Italia con una información que fue cambiando durante el fin de semana, el domingo entendí que no estaba claro mi futuro allí y que debía tomar una decisión. A veces en la vida te das cuenta de que las cosas no van como uno quiere, fue un poco frustrante, después de cuatro años intentando llegar a la moto oficial, entendí que yo no era la mejor decisión para Ducati, que lo era Marc, pero bueno, tomé la mejor oportunidad que pude y creo que seré más feliz los próximo años allá donde vaya y estaré en un equipo de fabrica que era mi sueño. Voy a ir a un lugar donde verdaderamente me desean, me siento deseado y van a dar el cien por cien por mi. Aun queda mucha temporada soy piloto Ducati y voy a dar el cien por cien hasta el final", expuso.

Todo ello cuando aún faltan 12 grandes premios por delante y un Mundial en juego.

"No me asusta, me siento confiado. Por mi parte soy un profesional, me paga Ducati, compito para Ducati y hasta Valencia va a seguir siendo mi casa, daré el cien por cien para intentar ganar y me han asegurado que tendré el máximo apoyo. Confío en que podré pelearme en paridad de condiciones con estos dos pilotos", en relación a Marc y Pecco.

Lo que no se entiende es la rapidez con la que Ducati cambió de opinión.

"Es difícil explicar lo que paso, hable con Ducati después de Barcelona, todo estaba claro y la verdad es que no quería hablar de mi futuro durante el fin de semana de Mugello para centrarme en la pista. El domingo por la tarde vi que no estaba nada claro, algo o alguien llegó y me cambio la idea. Me sentí frustrado, llevaba mucho tiempo esperando que llegara al equipo oficial, pero precisamente por eso vi que no iba a llegar nunca. Las cosas pasan porque tienen que pasar y me siento feliz de como han ido las cosas al final".

El futuro se llama ahora Aprilia, una moto que altibajos que no acaba de estar al nivel de Ducati.

"Aun es muy pronto, esta trabajando y tratando de hacer un buen equipo para mi el próximo año, pero no quiero adentrarme mucho en todo eso, quedan 12 carreras aun, después de Valencia nos concentraremos en ese proyecto y trataremos de ganar lo antes posible. En Austin Maverick Viñales estaba a otro nivel, así que la moto es competitiva y el material están ahí", recordó.

Una Aprilia que el año pasado fue muy rápida en Assen.

"No lo sé, lo veremos en pista durante el fin de semana, la pasada temporada fueron fuertes, Aleix Espargaró tenia muy buen ritmo, ahora mismo hay tres marcas fuertes y competitivas en todos los circuitos, tanto Aprilia y KTM serán fuertes y yamaha parece que llega con novedades y un motor"

Hablando de Aleix Espargaró, la influencia a la hora de fichar por Aprilia fue importante.

"Lo que puedo decir es que la influencia fue cero, no quiero adoptar la decisión de mi vida en base a alguien. Traté de recabar información para saber a dónde me muevo, pero la decisión que adopté fue lo que sentí de inmediato, luego pensé en otra moto quizá, pero al final adopte la decisión en base al corazón, porque creo que me sentiré feliz ahí, y cuando alguien es feliz es rápido en la pista. También me ayudo el tema de los contratos porque con Aleix compartimos manager y solo tuvimos que cambiar pocas cosas", zanjó el madrileño.