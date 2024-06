Bagnaia: "Márquez es inteligente; entenderá que Ducati debe seguir así"

Pecco Bagnaia llega a Assen en un momento muy especial. En primer lugar, en la pista, porque en el pasado Gran Premio de Italia fue capaz de dar un golpe de autoridad para ganar las dos carreras del fin de semana y recortar la ventaja de Jorge Martín en la general. Y en segundo lugar y también, por lo que está pasando fuera de la pista.

El vigente bicampeón del mundo ha sido testigo de cómo se ha ido decidiendo su compañero en el equipo oficial de Ducati para la temporada 2025 de MotoGP, que finalmente será Marc Márquez, después de que la casa de Borgo Panigale cambiara de opinión durante el Gran Premio de Italia, ya que su primer elegido era el de San Sebastián de los Reyes.

Bagnaia no ha querido pronunciarse mucho sobre este tema, pero sí dejó claro el jueves de Mugello que lo único que había pedido a Ducati era que el piloto que llegara no perturbara la armonía interna que se había conseguido en el box rojo. Así, este jueves en su llegada a Assen, al #1 le preguntaron en DAZN si cree que el ocho veces campeón del mundo cumplirá con ese requisito, a lo que fue muy claro.

"Me enteré del fichaje de Marc el lunes de Mugello. Ya sabía que era una posibilidad. Pienso que Marc es un piloto inteligente, y sabe cómo adaptarse a la situación", empezó diciendo, antes de explayarse: "Somos el equipo más fuerte de todos en este momento, y si queremos seguir así, mejorando la moto y creciendo, tenemos que seguir así. Pero Marc es inteligente y lo entenderá bien".

Además, respondió así sobre si creía que Ducati había sido justa o no con Jorge Martín, ya que pierden al líder del Mundial y a quien ha seguido la escalera de crecimiento de la firma de Bolonia: "En este mundo, no hay algo justo o no. Al final, a veces pasan cosas buenas y a veces no, y pienso que Jorge se ha merecido mucho estar en el equipo oficial. Pero no sé lo que pasó, no sé nada. Al final yo soy piloto, y tengo que ser piloto, y no pensar en el resto. Si han decidido seguir así, es una decisión que pensaban que era más correcta".

Por otra parte, Bagnaia no cree que esta situación vaya a influir en un trato más preferencial o perjudicial a los pilotos implicados, pensando que Ducati cumplirá con Martín, a lo que se refería hace unos días Albert Valera: "No en el trato a los pilotos, porque nunca ha pasado que a un piloto de otro equipo le quiten cosas. Jorge tendrá las mismas cosas que yo hasta el final, porque también Marc ha tenido evoluciones en su moto, en Jerez. Ahora las motos son muy similares. Y Jorge tiene una motivación muy importante ahora, porque quiere llevarse el número #1 a Aprilia, como es normal".

Ya en la rueda de prensa, Bagnaia volvió a referirse al asunto de su próximo compañero: "Desde mi perspectiva, a mí no se me incluyó en la toma de decisiones, y tampoco lo pedí. Quería concentrarme en las carreras, y en ambos casos ha sido más o menos la misma situación, porque Jorge y Marc son súper rápidos. Ahora mismo, Jorge tiene mejores sensaciones con la moto, pero estaba equilibrado. Es un nuevo reto, tener otro compañero de equipo a batir. Sin duda, Marc es muy inteligente y va a entender perfectamente la forma de adaptarse al equipo y cómo trabajar para mejorar nuestra situación".

Por último, el pupilo de Valentino Rossi detalló cómo afronta el fin de semana de Assen, uno de sus circuitos preferidos, donde ha ganado tres veces: "El objetivo es lograr otra doble victoria, pero como siempre es muy difícil. El año pasado empecé a tener dificultades en este circuito, porque no teníamos las mejores sensaciones, pero trabajamos bien y acabamos consiguiendo el doble podio y la victoria. Pero ya veremos. Jorge aquí fue muy fuerte en 2023, partía desde detrás pero iba 3 décimas más rápido que yo en cuanto a ritmo. Tengo la confianza de que la moto se ajusta muy bien a este circuito, y que podremos dar un paso adelante. Creo que la carrera será mucho más rápida esta temporada", finalizó.