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Márquez: "Me falta ese puntito del año pasado que ahora tiene Bezzecchi"

A pesar de haberse quedado fuera del podio por primera vez desde que el año pasado se cayó en Jerez, Marc Márquez valora los 25 puntos acumulados en un circuito que sabía que se le iba a atragantar.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La gran capacidad de adaptación del multicampeón del mundo no pudo esta vez contrarrestar las limitaciones que le planteó un trazado que presenta las características que peor le van, habida cuenta del delicado estado de su brazo derecho. Curvas largas y de derechas, o sea, su kryptonita. Entre eso, y el evidente paso adelante que ha dado Aprilia con la versión de este año de su RS-GP, ni Marc Márquez pudo aferrarse a un podio que finalmente se llevó Fabio Di Giannantonio; precisamente, el piloto al que el español le negó el triunfo en la sprint de la jornada previa.

La carrera:

El #93 salió bien, se posicionó en el grupo delantero pero en ningún momento pudo echarle el guante ni a Marco Bezzecchi, ni tampoco a Jorge Martín, los dos con un ritmo muy superior al del resto. La reducción en la distancia de carrera, que pasó de 31 vueltas a solo 23 giros, debía jugar a favor del catalán, que mantuvo un rifirrafe con Diggia, hasta que se fue un poco largo en la curva 11, el punto en el que el asfalto se levantaba, que casi le lleva al suelo.

En ese instante, Márquez tiró de memoria y se convenció de que lo mejor, dadas las circunstancias, era guardar esa cuarta posición antes de que arriesgarse más de la cuenta, y poder terminar en el suelo. Se da la circunstancia que eso es lo que le ocurrió el año pasado, en Jerez, en el último gran premio que terminó fuera del podio. 

"Me ha faltado velocidad; estamos en MotoGP. Me falta el punto que tenía el año pasado y que ahora lo tiene Bezzecchi, con la Aprilia. Cuando no tienes la velocidad que teníamos el año pasado, lo importante es puntuar. No me encuentro todavía cómodo, espero hacerlo pronto y que la velocidad venga después", resumió Márquez, que, con 25 puntos en total, fue el tercer piloto más fructífero del fin de semana, por detrás de Bezzecchi (32 puntos), Martín (27 puntos), y empatado con Di Giannantinio.

"Estoy contento con mi carrera. Con esta moto no tengo buenas sensaciones en las primeras vueltas, solo me falta eso. Con el paso de las vueltas me fui sintiendo mejor. Sabemos dónde tenemos que mejorar, pero, aparte de eso, si tomamos como referencia los puntos conseguidos, es un buen fin de semana”, insistió el corredor de Cervera (Lleida), cuya estrategia es la de salvar los muebles en escenarios como Goiania, para más adelante, cuando se encuentra mejor, pasar al ataque. "Si te quedas fuera del podio no puedes estar contento. Pero sumamos puntos en un circuito con muchas curvas largas de derechas. Me he sentido mejor que en Tailandia", zanjó Márquez. 

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