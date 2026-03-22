Goinia (Enviado Especial).- Marco Bezzecchi lideró de principio a fin el Gran Premio de Brasil de MotoGP, logrando cruzar la meta primero para sumar su segunda victoria del curso, la octava en MotoGP y cuarta consecutiva tras ganar también las dos últimas del año pasado. Jorge Martín, acabó segundo y lograba su primer podio desde la carrera solidaria de Barcelona 2024, certificando el domingo aplastante de las Aprilia este fin de semana en el regreso de Brasil al calendario del campeonato del mundo. Fabio Di Giannantonio completó el podio defendiéndose de los ataques de Marc Márquez, que se quedó fuera del podio.

Con esta nueva victoria, Bezzecchi se coloca líder del Mundial de MotoGP con 56 puntos, con Martín segundo (45) y Pedro Acosta tercero por delante de Di Giannantonio y Márquez, que ahora es quinto con 34 puntos.

El regreso a Goiania no estuvo exento de polémica. Primero fueron las inundaciones del inicio de la semana, luego el tremendo agujero en medio de la recta de meta del sábado, y este domingo, cuando solo faltaban cuatro minutos para el inicio de la prueba, Dirección de Carrera anunció la reducción de la distancia de 31 a 23 vueltas, pese a que no había problemas con la resistencia de los neumáticos y las motos estaban ya listas con gasolina para completar la distancia programada.

El problema, supuestamente, era el deterioro al que se esta sometiendo el asfalto, sobre todo en la curva 11 y 12, con el paso de las motos y la aparición de agua del subsuelo. Michelin desmintió que la iniciativa partiera de ellos y confirmó que los neumáticos hubieran aguantado las 31 vueltas programadas.

Con la reducción anunciada, se apagó el semáforo bajo un sol y un calor asfixiante, sin lluvia a la visga y con Bezzecchi superando por velocidad al poleman Di Giannantonio, que se puso segundo por delante de Márquez y Martín, que inicialmente perdió una posición con Acosta, de los pocos que monto la goma blanda trasera contra la media que llevaba la mayoría, con todos apostando por el duro delante. Fue un espejismo, Martín pasó al de KTM de nuevo y se fue a por Diggia, que había sido superado por Marc. Sin embargo, en una maniobra extraña, Diggia pasó a Marc y Martín a los dos, colocándose segundo tras un Bezzecchi ya escapado por delante más de un segundo y medio. Martín puso el turbo y aunque no pudo acercarse a su compañero, incontestable, si logró dejar atrás a Diggia y Marc, que se pelearon hasta el final por el tercer cajón del podio, que finalmente cayó del lado del italiano, que le devolvió la del sábado a Marc.

A última hora Ai Ogura logró pasar a Alex Márquez para acabar quinto y sexto, respectivamente, con Acosta séptimo y Fermín Aldeguer octavo. La primera Honda fue la de Johann Zarco, noveno, mientras que Raúl Fernández, con muchos problemas todo el fin de semana, logró acabar el el top 10.

La estrella local, Diogo Moreira, terminó 13º, por delante de Alex Rins que fue la primera Yamaha en la meta (14º), con Fabio Quartararo 16º y Toprak Razgatlioglu 17º. Maverick Viñales fue último y Joan Mir, Pecco Bagnaia, Brad Binder y Jack Miller no acabaron la carrera por caída.