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MotoGP GP de Brasil

Victoria y liderato para Bezzecchi en la 'recortada' carrera de Brasil; Martín, segundo

Marco Bezzecchi se llevó la victoria en el GP de Brasil, que volvía al calendario de MotoGP más de dos décadas después. A 4 minutos del inicio de la carrera se decidió recortar la distancia de 31 a 23 vueltas, inaudito. Jorge Martín logró el segundo puesto por delante de Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez solo pudo ser cuarto.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose

Goinia (Enviado Especial).- Marco Bezzecchi lideró de principio a fin el Gran Premio de Brasil de MotoGP, logrando cruzar la meta primero para sumar su segunda victoria del curso, la octava en MotoGP y cuarta consecutiva tras ganar también las dos últimas del año pasado. Jorge Martín, acabó segundo y lograba su primer podio desde la carrera solidaria de Barcelona 2024, certificando el domingo aplastante de las Aprilia este fin de semana en el regreso de Brasil al calendario del campeonato del mundo. Fabio Di Giannantonio completó el podio defendiéndose de los ataques de Marc Márquez, que se quedó fuera del podio.

Con esta nueva victoria, Bezzecchi se coloca líder del Mundial de MotoGP con 56 puntos, con Martín segundo (45) y Pedro Acosta tercero por delante de Di Giannantonio y Márquez, que ahora es quinto con 34 puntos.

El regreso a Goiania no estuvo exento de polémica. Primero fueron las inundaciones del inicio de la semana, luego el tremendo agujero en medio de la recta de meta del sábado, y este domingo, cuando solo faltaban cuatro minutos para el inicio de la prueba, Dirección de Carrera anunció la reducción de la distancia de 31 a 23 vueltas, pese a que no había problemas con la resistencia de los neumáticos y las motos estaban ya listas con gasolina para completar la distancia programada.

El problema, supuestamente, era el deterioro al que se esta sometiendo el asfalto, sobre todo en la curva 11 y 12, con el paso de las motos y la aparición de agua del subsuelo. Michelin desmintió que la iniciativa partiera de ellos y confirmó que los neumáticos hubieran aguantado las 31 vueltas programadas.

Con la reducción anunciada, se apagó el semáforo bajo un sol y un calor asfixiante, sin lluvia a la visga y con Bezzecchi superando por velocidad al poleman Di Giannantonio, que se puso segundo por delante de Márquez y Martín, que inicialmente perdió una posición con Acosta, de los pocos que monto la goma blanda trasera contra la media que llevaba la mayoría, con todos apostando por el duro delante. Fue un espejismo, Martín pasó al de KTM de nuevo y se fue a por Diggia, que había sido superado por Marc. Sin embargo, en una maniobra extraña, Diggia pasó a Marc y Martín a los dos, colocándose segundo tras un Bezzecchi ya escapado por delante más de un segundo y medio. Martín puso el turbo y aunque no pudo acercarse a su compañero, incontestable, si logró dejar atrás a Diggia y Marc, que se pelearon hasta el final por el tercer cajón del podio, que finalmente cayó del lado del italiano, que le devolvió la del sábado a Marc.

A última hora Ai Ogura logró pasar a Alex Márquez para acabar quinto y sexto, respectivamente, con Acosta séptimo y Fermín Aldeguer octavo. La primera Honda fue la de Johann Zarco, noveno, mientras que Raúl Fernández, con muchos problemas todo el fin de semana, logró acabar el el top 10.

La estrella local, Diogo Moreira, terminó 13º, por delante de Alex Rins que fue la primera Yamaha en la meta (14º), con Fabio Quartararo 16º y Toprak Razgatlioglu 17º. Maverick Viñales fue último y Joan Mir, Pecco Bagnaia, Brad Binder y Jack Miller no acabaron la carrera por caída.

Clasificación de la carrera de MotoGP del GP de Brasil 2026

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 23

30'19.760

   174.4   25
2 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 23

+3.231

30'22.991

 3.231 174.1   20
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 23

+3.780

30'23.540

 0.549 174.1   16
4 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 23

+4.089

30'23.849

 0.309 174.1   13
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 23

+8.403

30'28.163

 4.314 173.6   11
6 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 23

+8.918

30'28.678

 0.515 173.6   10
7 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 23

+10.687

30'30.447

 1.769 173.4   9
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 23

+11.359

30'31.119

 0.672 173.4   8
9 France J. Zarco LCR 5 Honda 23

+12.907

30'32.667

 1.548 173.2   7
10 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 23

+16.370

30'36.130

 3.463 172.9   6
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 23

+18.529

30'38.289

 2.159 172.7   5
12 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+19.980

30'39.740

 1.451 172.5   4
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 23

+21.322

30'41.082

 1.342 172.4   3
14 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 23

+22.699

30'42.459

 1.377 172.3   2
15 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 23

+23.840

30'43.600

 1.141 172.2   1
16 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 23

+26.403

30'46.163

 2.563 171.9    
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 23

+30.287

30'50.047

 3.884 171.6    
18 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 23

+36.397

30'56.157

 6.110 171.0    
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 10

+13 Vueltas

13'18.148

 13 Vueltas 172.9 Accidente  
dnf Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 10

+13 Vueltas

13'21.365

 3.217 172.2 Accidente  
dnf South Africa B. Binder KTM 33 KTM 3

+20 Vueltas

4'07.100

 7 Vueltas 167.6 Accidente  
dnf Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 1

+22 Vueltas

1'27.660

 2 Vueltas 157.4 Accidente  
Ver resultados
Así fueron las otras carreras:

 

 

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