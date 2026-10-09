Acosta: "Va a ser un fin de semana de acercarse a Aprilia, más que de intentar ir más rápido"

Pedro Acosta solventó con buena nota el arranque del Gran Premio de Indonesia de MotoGP. En un viernes dominado sobradamente por las Aprilia y por Raúl Fernández, el 'Tiburón de Mazarrón' supo hacerse un hueco en la parte alta de la tabla, aunque detrás de las RS-GP.

Tras ser cuarto en los Libres 1 de la mañana en Mandalika, el piloto español repitió posición en la Práctica de la tarde, con un tiempo de 1:29.394, a casi 7 décimas del mejor registro, tras Marco Bezzecchi y Jorge Martín y justo por delante de Marc Márquez. Y, un día más, en otro planeta respecto al resto de KTM, con el siguiente de la tropa de Mattighofen siendo Brad Binder, 17º a casi un segundo.

Tras bajarse de la moto, en su encuentro con los medios entre los que estaba Motorsport.com, el murciano se mostró contento por su ritmo personal, pero dejó claro que las Aprilia están en otro mundo y que apuntan a ser imbatibles en Lombok.

"Solo hace falta ver el ritmo que ya llevaba Bezzecchi aquí el año pasado, ya lo dije ayer. El problema es que ahora son cuatro Aprilia. No sé si Ogura ha pasado a Q2 [no entró, le indicaron], pero el tío va a estar ahí otra vez, porque en los finales de carrera asusta", empezó diciendo Acosta.

"Parece que va a ser un fin de semana de intentar acercarse [a Aprilia], en vez de intentar ir más rápido. Con lo rápido que están yendo, sobre todo en el segundo sector, con las curvas de derechas rápidas... Ahí perdemos todos tanto, en general, que va a ser cuestión de acercarse en lugar de intentar ir más rápido que ellos. Por lo demás estoy contento, mi ritmo con el neumático medio ha sido competitivo, no tanto como el suyo, pero tenemos que estar contentos".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Cuestionado sobre por qué todas las motos pierden tanto respecto a las RS-GP en el segundo parcial, el murciano contestó: "Pasan tan rápido por las curvas 5, 6 y 7 que, por mucho que tú arriesgues en la 8 y en la 9, y frenando por todo el circuito, no hay tantos metros para recuperar. Pasan muy rápido, con mucho ángulo, por encima del piano como si el piano no existiera... Nosotros es verdad que no tenemos la moto que más gira, o que más agarre tiene, pero encima no podemos usar los pianos porque la KTM es muy inestable ahora mismo. Entonces, hay que buscar la manera de ser un poco más estables, para al menos no perder tanto".

Sin embargo, sobre si será un fin de semana de no arriesgar viendo que los de Noale están claramente un paso por delante, Acosta lo tiene claro: "Yo no tengo nada que perder, porque visto lo visto, como Bezzecchi no falle, me va a meter puntos otra vez y me voy a descolgar de la lucha por ser tercero del Mundial. Es un fin de semana para hacerlo lo mejor que se pueda, intentar estar lo más cerca del podio posible y aprovechar todas las oportunidades que puedan salir", cerró.