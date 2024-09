Martín: "Intenté seguir a Márquez, pero fue imposible"

El pulso que el español mantiene con Pecco Bagnaia por el título de esta temporada cayó de su lado en el primer asalto en Aragón, donde, al menos hasta este domingo, Jorge Martín llegará a la carrera larga como nuevo líder de la clasificación, con tres puntos de margen sobre el actual campeón.

Descartada la posibilidad de ganar, habida cuenta de la dominancia de Marc Márquez desde el viernes, 'Martinator' fue el primero de entre los mortales, al cruzar la meta a tres segundos del piloto de Gresini. Un resultado estupendo si tenemos en cuenta que arrancó el cuarto después de sufrir una caída en la segunda eliminatoria de la cronometrada (Q2) que le condicionó y le obligó a jugárselo todo a un intento.

Una vez se apagaron los semáforos, el #89 solo pudo aguantar el tirón del multicampeón durante un par de giros, antes de que la lógica y la velocidad del #93 se impusieran, y el hueco entre ambos creciera con el paso de los giros. Con Pedro Acosta (tercero) bajo control, Martín amarró ese segundo puesto, el máximo si tenemos en cuenta que Márquez se mueve en otra liga en Motorland.

"Después de la caída no fue fácil recuperar la confianza. Intenté seguir a Marc, pensé que al final podía hacer algo, pero fue imposible. Creo que mañana puedo dar otro paso hacia adelante", resumió Martín, contento con su rendimiento, pero muy contenido en su estado de ánimo, convencido de que el corte gordo se sirve el domingo.

"He ido mejorando con el paso del fin de semana, y también a lo largo del día. He estudiado todo lo que podido a Marc, porque se ve que rueda con mucha más facilidad que el resto", reconoció el corredor de Pramac, que no pasó por alto la dificultad que esconde el asfalto de Alcañiz, combinado con la selección de neumáticos elegida para este gran premio.

"Todos estamos sufriendo con la goma trasera blanda. No es que se desgaste, es que se rompe", subrayó Martín, que confía en poder estar más cerca de Márquez el domingo, en el que, sobre el papel, debería recurrir al compuesto trasero medio. "Mejoré bastante con el neumático blando, y espero que con el medio se igualen un poco las cosas. Si podemos llegar con Marc al final de carrera, perfecto", concluyó el subcampeón.