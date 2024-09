Márquez: "Es solo sábado, vamos a intentar rematarlo en la carrera larga"

Hacía 1042 días que Marc Márquez no cruzaba la meta en primera lugar y aunque fuera en una sprint del sábado el piloto de Gresini se mostraba feliz y contento, pero no eufórico consciente de que tiene una posibilidad única para, este domingo, volver a ganar una carrera larga.

"Es solo una sprint, es solo sábado, pero tal y como me lo han dicho el equipo, por algún sitio se empieza", dijo Márquez al final de la carrera y tras celebrarlo con los fans en el podio situado en la curva 16, la última de Motorland Aragón.

"Ganar la sprint es un primera paso, se tienen que ir quemando etapas, lo hemos hecho en la primera parte de la temporada, paso a paso, ahora hemos ganado la primera sprint y a ver si mañana podemos rematar el trabajando ganando la carrera larga", valoró el corredor español.

"Ahora ya hemos conseguido ganar la sprint, algo que no habíamos hecho. Ya tocaba", subrayó.

La superioridad de Márquez todo el fin de semana, hasta ahora, está siendo abrumadora, liderando todas las sesiones, la pole y la sprint.

"Es la combinación de todo este fin de semana, un circuito me gusta, curvas de izquierdas y a ello se ha juntado que la lluvia lo ha hecho mas lento, mañana será mas rápida la pista, tengo feeling y salen los tiempo sin forzar, la carrera será critica y habrá que gestionar los neumáticos que han bajo mucho al final en la sprint", avisó del compuesto blando trasero.

De cara a la carrera de mañana, Marc tiene las claves para no perder el rumbo.

"Sobre todo no hay que exagerar, cuando tienes tanta confianza parece que no te puedes caer, y es solo un momento que eso pueda pasar", avisó.

El neumático blando de Michelin no ha aguantado bien la sprint y parece que no es una opción para la carrera larga.

"Con el blando en la sprint ya hemos sufrido así que mañana será la goma media la opción, me encuentro bien con ese neumático, lo hemos probado poco pero puede ir bien".

Sobre quién será el rival para la carrera de mañana, el de Gresini señaló a dos.

"El rival es Jorge Martín, sin la caída en la Q2 hubiera sido segundo y más cerca, y en las primeras vueltas de la sprint ha sido el único que ha respondido. Pero no descarto a Pecco Bagnaia que es capaz de dar la vuelta a la situación de un día para otro, y además la pista puede cambiar".

Aunque Marc insistió en que aún no ha ganado nada "vamos a celebrar un poco hoy con el equipo, que se lo ha ganado. Estamos cociendo a fuego lento (la victoria), que no explote, las prisas no son buenas en la cocina", zanjó.