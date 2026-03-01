Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP GP de Tailandia

Mir abandona en Tailandia por "un problema de un proveedor externo"

Joan Mir abandonó en la carrera larga de MotoGP en Tailandia cuando rodaba quinto, por un fallo, sin nombrarlo, de los neumáticos Michelin.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Joan Mir dijo tras el test de Buriram que el circuito de Chang no era, para nada, de los más propicios para Honda. Pero el campeón del mundo estaba haciendo un gran fin de semana hasta este domingo, colándose directamente en la Q2, clasificándose décimo y terminando la carrera al sprint en séptima posición.

Ya en la prueba larga, las cosas iban incluso mejor, pues el mallorquín llegó a ir quinto después del abandono de Marc Márquez por un pinchazo. Pero unos instantes después, a cuatro giros del final, tuvo que abandonar él cuando estaba a las puertas de un gran premio muy sólido. Su RC213V se fue deteniendo progresivamente y acabó en el fondo de la tabla. Pudo llegar a boxes, pero con un sinsabor muy marcado.

"Creo que hemos estado muy cerquita de cuadrar un fin de semana sólido, en un circuito que no era para nada favorable. Hemos hecho todo el trabajo duro, y cuando era momento de recoger puntos, pues no hemos podido traer la moto hasta la bandera a cuadros", empezó diciendo el #36. Explicando el por qué del fallo, Mir no quiso decirlo directamente, pues podría valerle una reprimenda importante, pero apuntó claramente a Michelin, proveedor de neumáticos de la categoría reina, por último año en este 2026.

"Ha sido un problema técnico el que ha derivado esto. Se me ha gastado mucho la goma por el lado del centro, y luego la moto ha dejado de funcionar bien, me he tenido que parar", siguió. Repreguntado directamente sobre si fue un problema de neumáticos, contestó entre risas: "Ha sido por un problema de un proveedor externo".

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Y es que todos los pilotos se fijaron en la parte trasera de la moto, en la goma, al llegar a sus boxes: "Bueno, esa es la consecuencia, ahora vamos a ver por qué, porque aparte solamente ha sido en un punto en concreto del proveedor externo. Entonces nada, hay que ver. Es una lástima, porque creo que este fin de semana hemos estado muy bien, muy sólidos. Personalmente, creo que me encuentro en un buen momento de forma. Pero abandonar a cuatro vueltas del final, con lo que cuesta aquí hacer la carrera, pues duele", detalló.

Por último, el de HRC hizo un balance de la situación tras Buriram: "Tengo marcado este año que, en circuitos donde no se puede estar en el podio, hay que hacer lo que estábamos haciendo aquí. Luchar hasta el final, intentar llevar la moto al box y ver la bandera a cuadros. Yo lo he puesto todo para poder hacerlo. A lo que no puedes controlar, no tenemos que hacer tampoco mucho caso. Simplemente aprender, entender y a la próxima", concluyó.

