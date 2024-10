Bagnaia: "Me veo obligado a recuperar puntos y lo voy a intentar”

La sprint en Tailandia fue un golpe al mentón del actual campeón, que se llevó la pole position y que nada más comenzar la prueba corta parecía tenerlo todo de cara para pegarle un buen bocado a los 20 puntos de margen de los que disfrutaba Jorge Martín. Y sin embargo, la mejor versión del madrileño le sirvió para culebrear por entre los pilotos más rápidos, desde Pedro Pedro Acosta al propio Pecco Bagnaia y pasando por Marc Márquez, para cruzar la meta el segundo y darle la vuelta a una situación que se le había complicado al de Pramac.

Con esta declaración de intenciones, la diferencia entre el actual campeón y el aspirante aumenta hasta los 22 puntos. Este margen, con los 99 que deben otorgarse antes de que el Mundial ponga el cerrojo en Valencia, colocan al #01 en una posición en la que ya no depende de sí mismo para coronarse tricampeón.

"Me veo obligado a recuperar puntos y lo intentaré", dijo Bagnaia, nada más terminar la carrera al sprint, en la que lamentó no terminar de sentirse a gusto con el tren delantero de su Ducati, al menos no tanto como en las sesiones de ensayo de por la mañana.

"Me faltó algo; las sensaciones fueron muy distintas a las de los ensayos. No me encontré como por la mañana con la goma delantera. No pude frenar tan fuerte como entonces", relató el piloto oficial de Ducati. "Esta tarde analizaremos qué ha pasado en la telemetría. El ritmo fue muy bueno, y espero que con la goma trasera me sienta mejor", esgrimió el corredor, que no tuvo problema en admitir la sorpresa que le causó la maniobra de adelantamiento de Martín: "No me esperaba que Martín lo intentara en ese punto".

A pesar de golpe, el italiano insistió en que todavía tiene margen para resarcirse y tiró de pragmatismo para relativizar lo sucedido en la pista. "Son dos puntos que, evidentemente, es mejor no perderlos. Pero mañana lo volveremos a intentar", avisó Bagnaia.