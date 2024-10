Márquez: "Hoy Martín ganó algo más que los dos puntos que separan al segundo del tercero"

Enea Bastianini sorprendió a todos colocándose delante en la primera curva, escapándose y manteniendo el liderato las 13 vueltas que duró la sprint del GP de Tailandia, que se llevó el italiano por delante de Jorge Martín y Pecco Bagnaia.

Cuarto acabó Marc Márquez, pero el español llegó a estar segundo en esa primera y dramática curva de la carrera, a la que llegó primero Martín, pero se fue largo y perdió hasta cuatro plazas, una de ellas casi chocando con Marc.

"Le he visto muy optimista en esa frenada", dijo Márquez este sábado por la tarde en Buriram. "Cuando le he visto tan lanzado he decidido mantenerme un poco apartado de la línea, si llego a hacer la curva ocupando toda la pista hubiáramos chocado seguro", informó el de Gresini.

Una vez en carrera, Marc se vio superado por Bagnaia, muy pronto, y después por Martín, lo que dejó al español fuera del podio.

"Esperaba terminar el tercero; con Bagnaia y Martín delante. Pero al que no me esperaba era a Bastianini", confesó Marc.

"Paro ya sabemos cómo es Enea cuando tiene el día, y mañana volverá a ser rápido, así que intentaremos volver a terminar el cuarto porque le veo favorito para ganar", pronosticó.

Buriram, con una recta eterna y unas frenadas muy agresivas, deja más al descubierto que otros circuitos la diferencia entre las Ducati de este año y la de 2023 que utiliza Marc.

"La diferencia, básicamente, es que cuanto más tiempo por vuelta llevas el dispositivo de altura trasero, pues más diferencia hay entre la GP23 y la GP24", apuntó, rematando con un "prefiero no saberlo", cuando le preguntaron el tiempo total por vuelta en este circuito que pasaba eso.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Lo que sí comentó Márquez es la secuencia de adelantamientos de Martín, primero a Pedro Acosta, luego a él mismo y, finalmente, a Bagnaia, con el que se juega el campeonato. Le preguntaron qué le había parecido.

"A mí me ha parecido bien la remontada de Martín; a Pecco creo que le ha parecido mal", dijo.

"Que te estés jugando el Mundial con alguien, que llega hasta ti, te pase y no puedas contratacar, porque no puedes... pues para mí, Martín ha ganado algo más que la diferencia de dos puntos que hay de una posición a la otra", dijo dejando la puerta abierta a que cada uno lo interprete como quiera.

Para este domingo, el compuesto medio trasero utilizado en la sprint no aguantaría la distancia de carrera, que será el doble, lo que puede remover las cartas de la baraja, hasta el propio Martín espera a un Bagnaia muy fuerte. "Yo mañana apostaría por Bastianini", insistió el #93, que no se ve en la lucha por el podio, aunque no sería la primera vez que contradice sus propios pronósticos.

"Mi ritmo es bueno si voy solo. Detrás de ellos (en referencia a los tres del podio) tengo que cambiar un poco mi estilo de pilotaje. Yo, en la sprint, he hecho mi ritmo; son los otros que han ido más rápido", zanjó el chico de la Segarra.