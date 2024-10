Quartararo: "Dependemos demasiado de las condiciones de pista y no de nuestra moto"

Sigue sin ser un buen fin de semana para Yamaha en el Gran Premio de Japón, pese a ser su cita de casa. Si bien el viernes sus pilotos ya avisaron de que Motegi les había servido para volver a la realidad, la Q1 dejó un destello, el de Fabio Quartararo, que logró superar el corte para meterse en las cuatro primeras filas, aunque con la llegada de algunas gotas a la pista solamente pudo clasificarse en la duodécima plaza.

Sin embargo, lo ocurrido en la primera sesión cronometrada fue más algo utópico que otra cosa. La carrera pasó sin pena ni gloria para el 'Diablo', ya que en ella únicamente pudo terminar en la misma posición previa, 12º. La llegada de la lluvia en la parte final de la sesión de Moto2 complicó las condiciones de la pista, una coyuntura en la que la M1 no se desenvuelve nada bien. Así, el de Niza acabó a poco menos de tres segundos de la zona de puntos de la carrera corta.

Tras la sprint, en sus declaraciones a los medios, Quartararo destacó el punto positivo que significó el arranque de la jornada: "Estoy satisfecho de haber pasado a la Q2, porque hemos hecho un buen tiempo. Sobre todo, ha habido un sector que hemos hecho todavía más rápido. Pero en la propia Q2 ha empezado a llover un poco demasiado, y teníamos solamente una goma. La hemos puesto directamente, pero no hemos tenido mucha suerte ahí, no hemos podido hacer un gran tiempo".

Sin embargo, confesó que en la carrera posterior se encontró "bastante mal", con un ritmo notablemente más lento que el de sus rivales, de nuevo con el agarre como cuestión primordial a solucionar: "En la carrera al sprint me he encontrado bastante mal, la verdad. Sobre todo, cuando llueve, el agarre es menor. No teníamos 'grip', y no teníamos ninguna posibilidad de estar con ellos [los pilotos de delante]. Sobre todo, [siendo más lentos] por un segundo por vuelta. Así que no ha sido un buen día para nosotros".

Así, Quartararo no cree que el GP de Japón vaya a enseñarles algo, a diferencia de Misano y Mandalika, salvo una cosa, que la Yamaha depende mucho de cómo esté la pista más que de sus propias prestaciones: "Yo creo que no hemos aprendido nada de esta carrera ni de este gran premio. Sólo hemos visto que no hemos podido dar un paso adelante en cuanto a 'grip', y que dependemos demasiado de las condiciones de pista y no de nuestra moto", finalizó.