Márquez: "Somos expertos en complicarnos la vida, pero hemos logrado un buen podio"

El de Gresini giró en 1.42.868 batiendo por más de tres décimas el récord de la pista que había dejado Jorge Martín en 2023, primera vez que un piloto bajaba del 1.43. Con la pole en el bolsillo, Marc Márquez dejó de tirar el resto de la sesión, unos cuatro minutos, pero la sorpresa llegó al final de la clasificación, cuando Dirección de Carrera anuló el giro por pisar fuera de la pista.

Esa decisión, avalada por las imágenes de TV, dejó a Márquez noveno en parrilla y obligado a una de sus habituales remontadas.

"Ha sido un sábado muy bueno, sobre todo porque tenia la velocidad", dijo el de Gresini. "Me he centrado en la carrera porque tenia el ritmo, aunque detrás de Enea Bastianini me subió la temperatura. La hemos disfrutado, otro podio y el objetivo es ese, sumar", fue la primera valoración, tras la sprint.

Antes, Márquez fue a DC a reclamar. "No por la anulación de la vuelta, que está claro que pisé fuera, sino por que tardaran tanto en anunciarlo, eso me dejó sin poder hacer ningún intento", dijo.

"Somos expertos en complicarnos la vida, hemos demostrado velocidad en la qualy, pero hemos tenido mala suerte, he tocado el verde pero la notificación ha llegado muy tarde, me han dicho que ha habido un problema de notificación, no sé si con el wifi (risas), una vez hecho el tiempo no quería arriesgar porque las condiciones eras delicadas, pero de saber antes que me habían anulado ese giro, hubiera intentado hacer una vuelta rápida más para intentar salir más adelante en parrilla", amplió sus explicaciones.

"Pero una vez ha pasado todo eso, ya me he enfocado en la carrera y hemos quedado cerca del primero, que es lo importante".

Aunque remontó algunas posiciones, la salida de Marc no fue tan meteórica como otras veces.

"La salida ha sido aceptable, pero hasta la curva 5 no he podido desactivar el regulador de altura de la moto, y no iba cómodo. He podido llegar a Martin y pasarle, luego me ha subido la presión del neumático y me he tenido que calmar. Al final ya ha bajado de nuevo y he podido atacar a Enea, pero se ha defendido muy bien", dijo.

De cara a la carrera larga de este domingo, Marc volverá a salir 9º en parrilla.

"Las condiciones eran complicadas pero se ha hecho el récord, y la carrera ha sido muy rápida. Mañana veremos, porque la carrera es muy larga y los neumáticos bajan en la segunda mitad, dependerá todo de la salida y la primera vuelta, si nos podemos colocar con los de delante todo irá bien", zanjó el de Cervera.