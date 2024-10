Martín: "Detrás de Marc Márquez me vi como un novato"

El de Pramac se cayó en el momento más inoportuno, en la clasificación para determinar el orden de salida de las dos carreras del fin de semana, lo que relegó a Jorge Martín al 12º en parrilla, en una cuarta fila que complica, y mucho, los intereses del líder del Mundial.

Este sábado, en la sprint, el español logró hacer una salida impecable, cogiendo la cuerda interior y superando a un buen número de pilotos, cruzó el primer paso por meta sexto, pero se vio adelantado por Marc Márquez, al que no pudo responder. La caída de Pedro Acosta cuando lideraba y el abandono de Brad Binder por un problema mecánico le permitieron cruzar la meta cuarto, despegado del grupo del podio.

Tras pasar casi toda la carrera entre 3 y 9 décimas pegado al colín de Márquez, Martín apareció ante los medios explicando la experiencia.

"Marc ha aprendido cosas y creo ahora que es la referencia de Ducati", lanzó el líder del campeonato.

"El cuarto sector lo hace de forma impresionante, y yo allí no estoy pilotando bien. Mi posición encima de la moto no es la adecuada; me vi como un piloto de Moto3, como un novato", siguiendo al ocho veces campeón del mundo.

La clave de los problemas de Martín llegaron en la Q2 debido a querer forzar en condiciones complicadas, lo que le llevó al suelo. "En la cronometrada lo difícil era no caerse", apuntó.

La caída de Acosta cuando lideraba 'regaló' dos puntos más a un Pecco Bagnaia que recortó seis al español, que ahora está solo 15 por delante.

"Pedro iba a ir a por la victoria sí o sí, y creo que es el favorito para ganar con vistas a mañana domingo. Yo lo tengo un poco más complicado; pero me veo para pelear por la segunda o la tercera plaza", trató de motivarse el madrileño.

Ahora, el campeonato vuelve a apretarse, cuando no falla Martín, lo hace Bagnaia, parece que nadie quiere ganar la corona.

"Está claro que en este Mundial siempre pasan cosas; algunas buenas y algunas, malas. Hoy cometí un error en la cronometrada, y es evidente que salir el undécimo no es lo mejor cuando tu rival sale el segundo. Pero al mismo tiempo fui capaz de remontar y terminar bien", se sintió satisfecho antes de admitir que, tras lo sucedido en Misano, donde fue el único que entró a cambiar la moto cuando cayeron cuatro gotas, ha cogido miedo al agua.

"He perdido confianza cuando caen algunas gotas; cierro el gas y no me veo capaz de ir rápido", admitió Martinator.