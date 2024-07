Quartararo: "Sabíamos que sería difícil en Sachsenring, pero no esperaba que tanto"

Fabio Quartararo era consciente cuando salió de Assen de que la siguiente cita del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Alemania de este fin de semana en el circuito de Sachsenring, no sería el fin de semana más favorable para Yamaha pese a los brotes verdes mostrados últimamente, especialmente con el nuevo motor que se probó en Valencia.

Así lo dijo el propio piloto francés en su llegada a la pista teutona, pero lo cierto es que el reto está siendo más complicado de lo esperado para la casa de Iwata. Algo que quedó demostrado este sábado en la carrera al sprint, en la que Quartararo finalizó 13º, a más de 14 segundos del ganador, Jorge Martín, y sin poder hacer nada memorable.

Tras la prueba corta, el 'Diablo' destacó que la M1 tiene problemas en muchos puntos aquí, especialmente en la electrónica y con la falta de agarre, viejos conocidos ya de la moto nipona: "No ha sido fácil, pero ha estado bien. En la salida, he conseguido arrancar bastante bien, hice una buena primera vuelta, pero después se ve que el agarre no está ahí, y es difícil a la hora de girar. Especialmente cuando estás en grupo, es difícil encontrar tu ritmo. Veremos mañana en carrera con el neumático medio".

"Esto es más bien un test para nosotros; estamos probando muchas cosas con la electrónica. Pero en términos de pilotaje, no creo que saquemos muchas cosas positivas este fin de semana", siguió un Quartararo que este fin de semana está volviendo a ver clara la diferencia de prestaciones entre su moto y sus rivales.

"Sabemos dónde estamos perdiendo, pero por desgracia no hemos encontrado una solución. Hemos probado muchas cosas durante el fin de semana, pero nada nos ha permitido dar un paso adelante. Sabemos que se pierde mucho con la electrónica. En esta pista, realmente no sé cuál es nuestro problema... No sufrimos sólo en un área, es en todas partes, y es difícil progresar. Sabíamos que sería difícil en Sachsenring, pero no esperaba que lo fuera tanto", continuó detallando.

De cara a la carrera larga de mañana, el #20 ve incluso un panorama peor que el de este sábado: "Aquí, por desgracia, ya ha sido complicado terminar la carrera al sprint con neumáticos blandos, así que la carrera será con medios. Pero aquí estamos sufriendo realmente con el agarre, así que creo que la prueba larga será aún más complicada que la sprint", remachó.