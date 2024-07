Acosta: "Se han juntado muchas cosas, hay que ver hacia dónde queremos que vaya el proyecto"

Pedro Acosta circulaba décimo en carrera cuando una salida de pista le relegó a la última posición de la carrera sprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP, le pidieron que explicara lo sucedido en ese momento.

"He bloqueado yendo muy recto en la curva doce y me he ido a la grava, y me ha llevado bastante tiempo volver a la pista porque me he ido muy lejos, así que cagada", explicó su momento clave de la carrera, con su habitual naturalidad.

"En ese momento estaba décimo, creo, por Alex Márquez y por delante de Raúl Fernández, creo que podríamos haber estado con Brad Binder (8º) o Alex Márquez (9º), porque ya he visto que Marc Márquez se había escapado ya mucho, en ese momento, al final de la carrera. Creo que hubiéramos podido luchar por el 7º puesto con un poco de suerte, perdimos mucho tiempo peleando con Raúl y en ese momento estaba recuperando. Es difícil decir algo", se resignó tras acabar el 22º en la meta.

Todos los problemas de Acosta, seguramente, tienen la raíz en la clasificación, ya que en la Q2 solo pudo ser décimo, lo que le abocó a salir desde la tercera fila de la parrilla.

"Está costando mucho generar (agarre), hemos hecho un gran paso de la clasificación a la sprint, pero estamos viendo que incluso con cuatro pilotos con settings diferentes llegamos al mismo tiempo. Con el agarre que tienen los neumáticos traseros y que el de delante sea el antiguo, la moto se nos descompensa un poquito más que al resto, tenemos mucho gripo detrás y nos falta delante y en un circuito de tanto giro lo estamos notando", explicó el fenómeno.

La sensación desde fuera es que KTM ha llegado a esta altura de la temporada a un techo y que necesita ya una evolución.

"No, creo que se han juntado muchas cosas estas semanas, también con dos carreras, tenemos que hacer un parón después del domingo, ver cómo han ido las cosas y pensar cómo queremos que vaya el proyecto de aquí para adelante".

Le pidieron a Pedro que se extendiera en lo de que "se han juntado muchas cosas".

"Se han juntado circuitos donde esperábamos sufrir menos y lo hemos hecho más de la cuenta, no perdíamos en muchos puntos, quizá solo en una curva, pero ahí perdimos mucho. Se ha juntado cosas también de fuera que ha hecho que el rio se removiera más de la cuenta. En estas tres semanas de parón y viendo como ha ido todo podemos decidir, tengo claro lo que quiero, veremos si viene".

De cara a la carrera, con doble distancia y la goma media trasera, las opciones pueden cambiar.

"Creo que nos va a ayudar más, con el neumático medio trasero perdemos un poco de agarre y eso nos va a ayudar en al goma delantera y girar un poco mejor. No mucha gente le ha dado muchas vueltas al neumático medio, así que los ritmos pienso que son una incógnita", zanjó el chico del Puerto de Mazarrón, que el lunes viajará directamente desde Alemania a Austria para estar allí toda la semana.