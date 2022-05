Quartararo: "He ido al límite y lo he intentado todo, pero Bagnaia era muy rápido"

Cargar el reproductor de audio

A pesar de completar un buen fin de semana para Yamaha, Fabio Quartararo no logró superar el ritmo de Pecco Bagnaia en las últimas vueltas del trazado andaluz. De esta manera, el vigente campeón del mundo aumenta su liderazgo en el campeonato.

"Ha sido una carrera muy dura. Pecco [Bagnaia] ha hecho una gran salida y una gran carrera", introdujo el piloto francés tras bajarse de la moto. "Lo he intentado todo, pero Pecco Bagnaia era muy rápido".

En un circuito donde las temperaturas subían paulatinamente, los neumáticos de los prototipos de MotoGP salieron perjudicados.

"Le he intentado adelantar [a Pecco] en la primera vuelta, porque sabía que para mi neumático delantero sería muy difícil".

"Las gomas estaban súper calientes, con muchísima presión y, aunque no podía frenar más fuerte, pude mantener más o menos el ritmo"

El piloto francés firmó este domingo su tercer podio en seis carreras, después del segundo puesto en Indonesia y la victoria en Portugal.

"La distancia con el resto era muy amplia y los dos hemos ido muy rápidos"

"No ha sido una pelea, porque no hemos podido adelantarnos, pero ha sido muy intensa y la hemos disfrutado mucho".

"Cuando estás detrás yo sabía que si no podía adelantar, al principio iba a ser una carrera muy difícil y es lo que ha sido".

"Siempre he estado muy lejos de Pecco [Bagnaia] y, cuando he dejado un poco de margen, se me ha dado un poco mejor".

Fabio Quartararo aseguró que se siente satisfecho con el segundo puesto, ya que "fue al límite" en todo momento "sin cometer ningún error".

"Yo creo que desde el principio de año teníamos buenas sensaciones", dijo el francés respecto al panorama en el garaje de Yamaha. "Pero hay circuitos donde nos falta mucha potencia y, aunque aquí no se ve, es muy fuerte lo que ha hecho Pecco [Bagnaia] hoy".

"Habrá que seguir currando e intentar encontrar cosas que sean importantes para el campeonato", concluyó el francés.

