Quartararo: "Hemos tenido cuatro chasis diferentes en cinco carreras, eso ya es algo grande"

Parece que Yamaha va dando pequeños pasos adelante en el Mundial de MotoGP. La marca japonesa se ha encontrado mejor últimamente, sobre todo a raíz del paso adelante que significó el largo tiempo que la caravana del campeonato estuvo en Misano, con dos grandes premios (San Marino y Emilia Romagna) y el último test oficial de pilotos de 2024.

Fabio Quartararo lo aprovechó y sacó rendimiento de la M1 tanto allí, en la segunda de las citas, como en Indonesia, hace una semana, y quiere cerrar bien este ilusionante triplete para los de Iwata en la que es su cita de casa, el Gran Premio de Japón que se disputa en el circuito de Motegi.

Así, el deseo de la fábrica nipona y del piloto de Niza es continuar con la racha positiva, en una pista de aceleraciones y 'stop and go' que puede no ser lo mejor para la Yamaha, aunque Quartararo no descarta de todo que el primer objetivo que se pone siempre, estar en el Top 10 de la Práctica del viernes por la tarde, sea posible: "Veremos qué pasa este fin de semana. Hay muchísimas aceleraciones aquí, y perdemos un poquito de potencia, así que será crucial. Pero si podemos pasar directos mañana a la Q2, sería fantástico".

"Hemos mejorado la frenada, y también bastante el agarre del flanco en la aceleración. Con toda esa frenada que se necesita aquí, espero que podamos estar entre los 10 primeros todo el fin de semana, al completo", siguió.

Cabe destacar que el trabajo en Yamaha no para, como se lleva prometiendo durante todo el año, y que en Motegi introducirán una nueva mejora de chasis: una versión modificada del que probaron en el segundo finde de carreras en Misano. Será el cuarto que la marca japonesa pruebe desde Aragón, en poco más de un mes, lo cual es una muestra perfecta de lo en serio que parecen estar tomándose este camino de regreso a la cima.

"No me estoy centrando demasiado en la evolución de los motores. Es el presente, pero tenemos que dar el máximo de nosotros mismos para sentir la mejoría. Yamaha ha tenido cuatro chasis diferentes en cinco carreras, eso ya es algo muy grande, algo que no solíamos ver en el pasado. Esperemos que el nuevo chasis nos ayude este fin de semana con el agarre trasero", finalizó Quartararo sobre esta mejora técnica.