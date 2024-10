Viñales: "Tu confianza está intacta cuando lo que nos frena es una cuestión mecánica; no de piloto"

Maverick Viñales mantiene el tono de positividad en su llegada al Gran Premio de Japón. El piloto español ya contrastó con su compañero de marca, Aleix Espargaró, en Indonesia, donde pensaba que podía sacar un gran resultado. Finalmente, se marchó de Lombok con un sexto puesto en la carrera del domingo y con un séptimo en la sprint del sábado, pero con buenas sensaciones, creyendo que incluso el podio era posible si la clasificación le hubiera salido algo mejor (partió desde la P10).

De cara a la cita de Motegi de este fin de semana, el piloto de Aprilia, marca de la que ya le queda cada vez menos para despedirse antes de su paso a KTM, se marca como principal objetivo mejorar el sábado, algo que espera que tenga la llave para desbloquear mejores resultados.

"Espero seguir con la progresión de las últimas dos carreras. Sabemos que todo depende de la cronometrada, hay que ponerlo todo en una vuelta rápida", empezó diciendo Viñales este jueves a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. Realizando un análisis técnico, sin embargo, el de Roses reconoce que la RS-GP no ha cambiado respecto a la que empezó la presente campaña: "Estamos trabajando mucho en las frenadas. La moto es la misma que al principio de año".

De hecho, una de las razones que lleva a Maverick a ser positivo es esa: está convencido de que la crisis de resultados que vive la casa de Noale en estos momentos viene más por el nivel de la propia moto italiana que por un bajo momento de forma de él como piloto.

"Tu confianza está intacta cuando lo que nos frena es una cuestión mecánica; no de piloto. En términos de pilotaje estoy muy contento con mi rendimiento. Estamos aquí para mejorar, y el equipo es el primero que quiere ganar. Si lo estuviéramos haciendo bien, estaríamos ganando, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos".

Según el propio corredor catalán, ahora mismo está compitiendo mejor que a principios de 2024, cuando arrasó en el Gran Premio de las Américas en Austin. Viñales achaca los problemas de la RS-GP a mejoras técnicas fallidas.

"Yo estoy pilotando mejor que Austin, donde gané. Puede que los puntos en los que nos centramos para mejorar la moto no fueran los adecuados. Hemos metido muchas piezas nuevas que no han funcionado. En aerodinámica, Aprilia esperaba dar el mismo salto que dimos en 2022, cuando incorporamos el carenado lateral que provocó el efecto suelo; pero no ha sido así", remachó.