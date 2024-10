Honda traslada a Kawauchi, su director técnico, al equipo de pruebas

Ken Kawauchi se incorporó a la división de carreras de la marca del ala dorada al inicio del curso 2023, procedente de Suzuki, que unos meses antes bajó la persiana de su proyecto en MotoGP. A pesar de las expectativas generadas, sobre todo a raíz del éxito con el equipo de Hamamatsu, que alcanzó el título de campeón del mundo en 2020 con Joan Mir como piloto, el técnico japonés no ha logrado cambiar la deriva de una compañía que no termina de dar con la tecla, y cuya distancia con las todopoderosas Ducati no da la impresión de reducirse.

A lo largo del último año y medio, Kawauchi ha ejercido de vínculo entre los dos talleres de Honda, el de la formación oficial y el de la satélite, gestionada por Lucio Checchinello. Esa función es la misma que ha pasado a desempeñar desde hace ya algún gran premio. La vacante que ha dejado Kawauchi ha pasado a ocuparla Mikihiko Kawase, que ha promocionado internamente desde el departamento de competición de Honda (HRC), donde entró en 2012.

La presencia del ex de Suzuki dentro del garaje de Joan Mir y Luca Marini ha hecho muy probablemente que nadie percibiera su cambio de rol. Sin embargo, este jueves, en Motegi, Honda confirmó este extremo a Motorsport.com: "Ken Kawauchi se centra ahora en trabajar con el equipo de pruebas de HRC, en una faceta técnica en la que aporta la experiencia y la información adquiridas en su paso por las carreras. Dado que la relevancia del equipo de pruebas es cada vez mayor, y que se prevé que este se amplíe a tres pilotos en 2025, es crucial contar con alguien experimentado en todas las partes del desarrollo".

Honda sigue inmersa en una espiral de cambios que seguramente irán a más. Hace un año, precisamente en Motegi, trascendió la salida del proyecto de MotoGP de Shinichi Kokubu, que hasta ese momento ejercía como director técnico general, y le sustituyó por Shin Sato.

Meses después le tocó a Tetsuhiro Kuwata, director general, el que dejó su puesto, que ahora ocupa Taichi Honda. Se entiende que todos esos cambios persiguen mejorar las prestaciones de la RC213, cuyo mejor resultado esta temporada es la novena posición que Johann Zarco (LCR) logró el domingo pasado, en Indonesia.

Actualmente, Honda ocupa la última plaza de la tabla reservada a los constructores, con solo 51 puntos en su casillero. Eso son 41 puntos menos que Yamaha, a pesar de que la otra fábrica japonesa del certamen dispone de la mitad de efectivos en parrilla (dos). Se da la coincidencia de que el último podio de Honda lo logró Marc Márquez, precisamente en Motegi, hace exactamente un año.