Binder: "No puedo predecir el futuro, pero ojalá siga siendo así". 

Brad Binder vivió este en el Gran Premio de España uno de sus mejores fines de semana como piloto de MotoGP. Y puede que el mejor. El piloto sudafricano ganó la carrera al sprint en la jornada del sábado, repitiendo en Jerez lo que ya había conseguido en Termas de Río Hondo, y volvió luchar por la victoria este domingo en la carrera principal.

Sin embargo, y tras liderar buena parte de la carrera, el piloto del KTM acabó siendo superado por Pecco Bagnaia. Aunque trató de ganarle de nuevo la posición, estando pegado a la Ducati del vigente campeón en la última vuelta, finalmente el #33 tuvo que conformarse con una gran segunda posición que firma un fin de semana de ensueño para la marca austriaca, con él, Jack Miller y Dani Pedrosa como wild card en el Top 10 de ambas carreras.

Al término de la carrera, Binder solo pudo demostrar su alegría en los micrófonos de DAZN: "Ha sido fantástico finalizar la carrera larga segundo, estar delante en cabeza ha sido muy bueno, quería mantener la distancia pero a tres vueltas del final me quedé sin neumático. Lo intenté hasta el final, pero me saco el sombrero delante de Bagnaia, que ha hecho una carrera magnífica, me ha apretado y me ha pasado, le felicito, pero nosotros hemos hecho un gran trabajo y soy muy feliz. En la próxima carrera lo volveremos a intentar", dijo.

"Lo he intentado a tope, durante toda la carrera. Vi un hueco y traté de asegurarme de no destrozar el neumático, de mantener la calma y de no cometer errores. Perdí como 6 o 7 décimas porque me fui largo y me adelantó Pecco, pero tampoco iba a aceptar el segundo puesto. Al final empujé a tope, en la última vuelta hice mi mejor giro aunque tenía bastante destrozado el flanco derecho del neumático. Al entrar en la última curva lo pensé [adelantar], pero vi que era demasiado y la cosa habría acabado en lágrimas", comentó al explicar la carrera.

De cara al gran nivel exhibido por KTM en Jerez, el sudafricano deseó que se mantenga en el futuro, ya que parece que los de Mattighofen están enseñando la cabeza en este inicio de 2023: "Son dos podios consecutivos, ha sido un fin de semana fantástico aquí en Jerez, no solo para mí sino para el equipo, con doble podio para los dos. Mucho mucho mejor que en años anteriores. No puedo predecir el futuro, pero ojalá siga siendo así", añadió.

"Las salidas siempre han sido mi punto fuerte. Hoy he hecho dos salidas muy fuertes, según el plan. Es genial cuando sales tan delante porque hace que las carreras sean más calmadas. Mi equipo ha hecho un trabajo increíble y estoy deseando llegar a Le Mans", dijo ya para finalizar.