Espargaró: "La Aprilia es buena, pero no puedo ser agresivo"

El de Aprilia logró firmar una pole formidable el sábado por la mañana, sin embargo no pudo rentabilizar en carrera esa posición de privilegio, ni en la sprint ni en la carrera de este domingo en el Gran Premio de España, las dos KTM de Brad Binder y Jack Miller, además de la Ducati de Pecco Bagnaia, le fulminaron antes de la primera curva.

"Estoy un poco triste, enfadado, porque no somos capaces de ir bien en aire sucio. Cuando voy a rueda me es imposible adelantar; se me cierra la dirección. La moto es muy buena pero con ella no puedo ser agresivo", dijo este domingo tras acabar quinto en la meta.

"Con aire limpio habría sido completamente distinto. Yo no soy capaz de recuperar posiciones", insistió, después de perder la primera posición en la salida.

Aleix Espargaró ya se quejó el sábado, cuando no pudo acabar la carrera corta por una caída, de la potencia de las KTM en el par motor.

"Chapeau por KTM. Nadie daba un duro por ellos en pretemporada, pero no queda más que felicitarlos", dijo hoy.

"Antes de la carrera pensaba que era el más rápido, pero esto son carreras y no corremos solo", advirtió.

"Este problema se acentúa en circuitos como este, cortos, y con mucha temperatura. Pero no es mi trabajo entender qué pasa, eso corresponde a los ingenieros", mandó el aviso Espargaró.

Resultados de la carrera de MotoGP en el GP de España 2023:

