Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones
Así están las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras la carrera al sprint de Sachsenring (Alemania), con puntos, posiciones y más.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marc Márquez dominó la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania 2026 de MotoGP de principio a fin para ganar por delante de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, para seguir recortando puntos en la lucha por el título. Mira cómo quedan las tres clasificaciones mundiales tras la jornada del sábado en Sachsenring.
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring: puntos, posiciones y distancia
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia
|197
|2
|M. BezzecchiAprilia
|186
|3
|F. Di GiannantonioVR46
|184
|4
|A. OguraTrackhouse
|174
|5
|M. MárquezDucati
|165
|6
|R. FernándezTrackhouse
|143
|7
|P. AcostaKTM
|135
|8
|P. BagnaiaDucati
|133
|9
|A. MárquezGresini
|87
|10
|F. AldeguerGresini
|76
|11
|L. MariniHonda
|71
|12
|E. BastianiniTech3
|69
|13
|B. BinderKTM
|58
|14
|F. QuartararoYamaha
|46
|15
|F. MorbidelliVR46
|43
|16
|D. MoreiraLCR
|43
|17
|J. ZarcoLCR
|34
|18
|J. MirHonda
|26
|19
|A. RinsYamaha
|19
|20
|J. MillerPramac
|15
|21
|T. RazgatliogluPramac
|11
|22
|M. ViñalesTech3
|10
|23
|I. LecuonaGresini
|9
|24
|A. FernándezYamaha
|5
|25
|C. CrutchlowLCR
|26
|J. FolgerTech3
|27
|M. PirroGresini
|28
|L. SavadoriAprilia
Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Aprilia
|383
|2
|Trackhouse
|317
|3
|Ducati
|298
|4
|VR46
|227
|5
|KTM
|193
|6
|Gresini
|172
|7
|Honda
|97
|8
|Tech3
|79
|9
|LCR
|77
|10
|Yamaha
|65
|11
|Pramac
|26
|12
|Yamaha
|1
Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 la sprint en Sachsenring
|Pos
|Chasis
|Puntos
|1
|Aprilia
|310
|2
|Ducati
|294
|3
|KTM
|177
|4
|Honda
|101
|5
|Yamaha
|60
¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring?
Jorge Martín aprovecha la ausencia de su compañero Marco Bezzecchi (que se ha roto la clavícula en la clasificación) para acabar el sábado con una ventaja superior al frente del mundial de pilotos. El español de Aprilia suma 197 puntos, por delante de los 186 del italiano y de un Fabio Di Giannantonio que es tercero con 184 unidades.
¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring?
Marc Márquez sigue trabajando en su particular remontada y sumando puntos que le acercan cada fin de semana más al liderato. Tras la sprint de Sachsenring, el piloto catalán es 5º con un total de 165 puntos, a 32 del líder.
¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring?
Jorge Martín sólo pudo ser sexto en la carrera al sprint del GP de Alemania, pero eso no solo le permite mantener el liderato con 197 puntos, sino aumentar su ventaja respecto a su más inmediato perseguidor, Marco Bezzecchi, hasta las 11 unidades.
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