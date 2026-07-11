Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

Marc Márquez dominó la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania 2026 de MotoGP de principio a fin para ganar por delante de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, para seguir recortando puntos en la lucha por el título. Mira cómo quedan las tres clasificaciones mundiales tras la jornada del sábado en Sachsenring.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring: puntos, posiciones y distancia

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 383 2 Trackhouse 317 3 Ducati 298 4 VR46 227 5 KTM 193 6 Gresini 172 7 Honda 97 8 Tech3 79 9 LCR 77 10 Yamaha 65 11 Pramac 26 12 Yamaha 1

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 la sprint en Sachsenring

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 310 2 Ducati 294 3 KTM 177 4 Honda 101 5 Yamaha 60

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring?

Jorge Martín aprovecha la ausencia de su compañero Marco Bezzecchi (que se ha roto la clavícula en la clasificación) para acabar el sábado con una ventaja superior al frente del mundial de pilotos. El español de Aprilia suma 197 puntos, por delante de los 186 del italiano y de un Fabio Di Giannantonio que es tercero con 184 unidades.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring?

Marc Márquez sigue trabajando en su particular remontada y sumando puntos que le acercan cada fin de semana más al liderato. Tras la sprint de Sachsenring, el piloto catalán es 5º con un total de 165 puntos, a 32 del líder.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring?

Jorge Martín sólo pudo ser sexto en la carrera al sprint del GP de Alemania, pero eso no solo le permite mantener el liderato con 197 puntos, sino aumentar su ventaja respecto a su más inmediato perseguidor, Marco Bezzecchi, hasta las 11 unidades.