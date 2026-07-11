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Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

Así están las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras la carrera al sprint de Sachsenring (Alemania), con puntos, posiciones y más.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez dominó la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania 2026 de MotoGP de principio a fin para ganar por delante de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, para seguir recortando puntos en la lucha por el título. Mira cómo quedan las tres clasificaciones mundiales tras la jornada del sábado en Sachsenring.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring: puntos, posiciones y distancia

Pos Piloto Puntos
1 SpainJ. MartínAprilia 197
2 ItalyM. BezzecchiAprilia 186
3 ItalyF. Di GiannantonioVR46 184
4 JapanA. OguraTrackhouse 174
5 SpainM. MárquezDucati 165
6 SpainR. FernándezTrackhouse 143
7 SpainP. AcostaKTM 135
8 ItalyP. BagnaiaDucati 133
9 SpainA. MárquezGresini 87
10 SpainF. AldeguerGresini 76
11 ItalyL. MariniHonda 71
12 ItalyE. BastianiniTech3 69
13 South AfricaB. BinderKTM 58
14 FranceF. QuartararoYamaha 46
15 ItalyF. MorbidelliVR46 43
16 BrazilD. MoreiraLCR 43
17 FranceJ. ZarcoLCR 34
18 SpainJ. MirHonda 26
19 SpainA. RinsYamaha 19
20 AustraliaJ. MillerPramac 15
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac 11
22 SpainM. ViñalesTech3 10
23 SpainI. LecuonaGresini 9
24 SpainA. FernándezYamaha 5
25 United KingdomC. CrutchlowLCR  
26 GermanyJ. FolgerTech3  
27 ItalyM. PirroGresini  
28 ItalyL. SavadoriAprilia  

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring

Pos Equipos Puntos
1 ItalyAprilia 383
2 United StatesTrackhouse 317
3 ItalyDucati 298
4 ItalyVR46 227
5 AustriaKTM 193
6 ItalyGresini 172
7 JapanHonda 97
8 FranceTech3 79
9 MonacoLCR 77
10 JapanYamaha 65
11 ItalyPramac 26
12 Yamaha 1

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 la sprint en Sachsenring

Pos Chasis Puntos
1 Aprilia 310
2 Ducati 294
3 KTM 177
4 Honda 101
5 Yamaha 60

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring?

Jorge Martín aprovecha la ausencia de su compañero Marco Bezzecchi (que se ha roto la clavícula en la clasificación) para acabar el sábado con una ventaja superior al frente del mundial de pilotos. El español de Aprilia suma 197 puntos, por delante de los 186 del italiano y de un Fabio Di Giannantonio que es tercero con 184 unidades.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring?

Marc Márquez sigue trabajando en su particular remontada y sumando puntos que le acercan cada fin de semana más al liderato. Tras la sprint de Sachsenring, el piloto catalán es 5º con un total de 165 puntos, a 32 del líder.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Sachsenring?

Jorge Martín sólo pudo ser sexto en la carrera al sprint del GP de Alemania, pero eso no solo le permite mantener el liderato con 197 puntos, sino aumentar su ventaja respecto a su más inmediato perseguidor, Marco Bezzecchi, hasta las 11 unidades.

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