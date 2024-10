Espargaró: "Los cambios en Aprilia son echar gasolina al fuego; Honda ha sido inteligente"

Una de las voces que más se esperaba escuchar este viernes en Motegi era la de Aleix Espargaró. El piloto español cuenta los grandes premios para su retirada como piloto a tiempo completo, tras lo cual se marchará a Honda como probador. Pero no será el único que haga ese movimiento desde Noale.

Justo antes de que empezara la Práctica, se confirmó que Romano Albesiano dejará el proyecto de Aprilia tras once años (y el Grupo Piaggio tras décadas) y que pasará de ser director técnico de la marca a desempeñar esa misma labor en la fábrica japonesa. Su sustituto en la casa italiana será otro transalpino, Fabiano Sterlacchini, ex de Ducati y que venía siendo el director técnico de KTM hasta este año, ya que dejó el puesto hace unos meses.

Espargaró, aún como 'Capitano' de Aprilia, dio su punto de vista y explicó que, para él, este es un buen movimiento para la marca, que se ha quedado algo estancada desde que él mismo luchara por el título de MotoGP hace dos campañas. Así, aprovechó para alabar la figura de su jefe, Rivola.

"Creo que Aprilia sale beneficiada de esto", empezó diciendo. "Después del buen año que hicimos en 2022, creo que nos estancamos un pelín, y creo que necesitaban dar no uno, sino dos pasos adelante si querían luchar por un título mundial. Creo que algo del cambio ha venido rodado, y otro poco lo ha hecho Massimo Rivola, que me parece un CEO espectacular".

"Y es fichando a dos jefes técnicos nuevos, a dos pilotos jóvenes con mucha hambre, uno de ellos el más rápido de la parrilla ahora mismo, con un director técnico nuevo que va a aportar ideas y que va a apretar a todos los ingenieros que hay trabajando en Noale... Estos cambios son gasolina al fuego. Creo que les van a ir bien", siguió, refiriéndose además a las próximas llegadas de Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

Además, el de Granollers también ofreció su visión desde el punto de vista de ser próximo trabajador de Honda: "Yo estoy muy contento. Primero de todo, tengo muy buena relación con Albesiano. Me parece que a lo que ha hecho estos años en Aprilia le daremos más crédito con el paso del tiempo, con lo que hemos conseguido. Ir a la fábrica más grande del mundo como director técnico es un orgullo, un premio impresionante. Y que HRC se haya llevado al piloto #1 de Aprilia en los últimos años como piloto de pruebas, a un mecánico, al jefe técnico del proyecto... Significa que lo hemos hecho muy bien estos años en Aprilia. Honda ha sido inteligente, y creo que vienen buenos tiempos".

Sin embargo, el #41 no cree que esto vaya a servir del todo para llevar la filosofía de las marcas europeas a la japonesa, porque piensa que HRC aún debe mantener parte de su seña de identidad: "A mí a esto no me gusta llamarlo 'europeizar Honda'. Creo que han ganado mucho en toda su vida siendo como son, no creo que haya que cambiarlo todo. Se ha visto hoy en día que, a nivel técnico, los italianos han tomado la delantera. Siempre he pensado que enriquecerse y juntar la mentalidad de Honda con las ideas de Romano, lo que ha hecho en la RS-GP, es algo muy positivo. Pienso que en Honda han sido muy listos".

Por último, Espargaró confesó que no fue un buen viernes, ya que mientras que Maverick Viñales se coló en la Q2 de nuevo, él finalizó en la 15ª posición: "Venía bien en la última vuelta, y me he equivocado en el último sector. No he pilotado bien hoy, no voy cómodo en esta pista y para parar la moto cometo muchos errores. No he estado muy inspirado. Maverick ha hecho una buena vuelta, y yo no consigo ser competitivo. Espero cometer menos errores mañana. No me parece que estemos muy cerca, Maverick ha hecho un buen trabajo pero es una moto entre las diez primeras. No me da la sensación de que estemos para luchar por el podio, que es donde debemos estar", finalizó.