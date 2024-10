Puig, sobre Albesiano: "Es importante tener un director técnico en Europa que facilite las cosas"

Honda vivirá en 2025 un cambio muy importante en su estructura interna. El jueves del Gran Premio de Japón, Motorsport.com informó de que Ken Kawauchi, director técnico del proyecto de MotoGP tras ser fichado a principios de 2023 desde Suzuki, había sido recolocado en el equipo de pruebas. Y este mismo viernes, la casa japonesa anunció en Motegi a su sustituto.

La fábrica del ala dorada anunció en un comunicado que Romano Albesiano será el nuevo director técnico desde el comienzo de la próxima campaña. Justo unos minutos antes, ya se había confirmado que el italiano no seguiría en ese mismo puesto en Aprilia, proyecto al que ha estado ligado durante 11 años, más allá de sus décadas de estancia en el Grupo Piaggio. En la casa de Noale, quien le sustituirá será Fabiano Sterlacchini, quien durante 2024 había dejado de ser director técnico de KTM.

Así, tras confirmarse la llegada de Albesiano, Alberto Puig, team manager del equipo Repsol, celebró el movimiento y explicó las razones del mismo, remarcando las cualidades del transalpino, que le pueden hacer encajar en la compleja filosofía de Honda: "Es un cambio interesante. Vamos a poder ver cómo lo enfocan los otros constructores, Romano tiene mucha experiencia, ha hecho un gran trabajo en Aprilia durante muchos años y tiene un bagaje en este mundo muy importante. Es una persona calmada, no es un crío, tiene una cierta edad, y puede encajar con la mentalidad japonesa".

Para HRC, es muy importante dejar en manos de un técnico europeo el desarrollo de la RC213V. Puig piensa que esta coyuntura puede facilitar la situación, sobre todo desde el punto de vista de las relaciones en el circuito: "Los tiempos cambian. Lo importante es que él [Albesiano] pueda hacer equipo con la gente de Japón, y pueda aportar toda su experiencia de todos estos años. Es importante tener un director técnico en Europa que facilite las cosas. Las relaciones en el circuito a veces son mas fáciles para la gente europea que para la gente que no lo es. Lo importante es que tiene mucho sistema, ha hecho muchas cosas en este mundo y ahí podemos dar un paso adelante".

Sin embargo, el catalán no cree del todo que esto signifique abrirse a nuevos conceptos: "No estoy del todo de acuerdo, no es que Honda tenga que abrirse a nuevas ideas. A veces la gente tiene muchas ideas, pero tienen que funcionar, hemos hecho muchas cosas, y unas han funcionado y otras no. Creo que la ayuda de Romano va a ser muy importante, va a sentar mucho las bases del equipo. Vamos a trabajar conjuntamente, estamos contentos".

Posteriormente, el ex piloto fue cuestionado sobre si habrá más cambios en Honda: "De momento, este es correcto", espetó. Uno de los temas de los que se habla mucho es de si seguirá al mando del equipo Repsol, sobre lo que contestó: "Yo llevo mucho tiempo aquí. Siempre me preguntan lo mismo, cada uno es libre de pensar lo que quiera", finalizó.